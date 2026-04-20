Abruzzo a Paestum e Bolzano per la promozione del turismo outdoor

REGIONE – Settimana intensa per la Regione Abruzzo, protagonista di due importanti appuntamenti dedicati alla promozione del turismo esperienziale e sostenibile. In collaborazione con le Camere di commercio, l’Abruzzo ha partecipato a Open Outdoor Experiences di Paestum e alla Fiera del Tempo Libero di Bolzano, due vetrine strategiche per valorizzare l’offerta turistica regionale legata alla natura, all’outdoor e alla vacanza attiva.

A Paestum, l’edizione 2026 di Open Outdoor Experiences ha riunito operatori, aziende e territori impegnati nella promozione di un turismo lento, consapevole e rispettoso dell’ambiente. L’Abruzzo si è presentato con realtà che negli ultimi anni hanno consolidato un posizionamento di eccellenza nel settore outdoor: Pallenium, la Ferrovia dei Parchi con il fascino della “Transiberiana d’Italia”, l’associazione culturale Nina e il Parco nazionale della Maiella. Un’offerta che racconta un territorio autentico, ricco di biodiversità e capace di attrarre un pubblico sempre più attento alla sostenibilità.

Parallelamente, la Regione ha registrato un forte interesse anche alla Fiera del Tempo Libero di Bolzano, uno degli appuntamenti più longevi e rilevanti del Trentino Alto Adige dedicati alla vacanza attiva, al campeggio e al turismo all’aria aperta. Qui l’Abruzzo ha presentato un mosaico di esperienze che uniscono natura, cultura e sport: dalle Grotte di Stiffe alle Ciclovie della Transumanza, dalla Costa dei Trabocchi all’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, grazie alla presenza di operatori rappresentativi delle diverse anime del territorio.

«La partecipazione a entrambi gli eventi è stata molto proficua» ha dichiarato il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario (nella foto). «Il trend del turismo green e responsabile continua a crescere e la nostra rete di parchi nazionali e regionali si conferma un asset fondamentale. La sfida sarà rendere questi percorsi sempre più accessibili attraverso strumenti digitali avanzati, senza perdere l’autenticità dell’accoglienza».

La presenza dell’Abruzzo a Paestum e Bolzano conferma dunque una strategia chiara: puntare su un turismo esperienziale, sostenibile e legato alle eccellenze territoriali, capace di parlare a un pubblico nazionale e internazionale in cerca di natura, autenticità e qualità