Abruzzo, finanziati 12 interventi contro l’erosione costiera

REGIONE – La Regione Abruzzo prosegue il percorso avviato con i fondi FSC 2021–2027 e interviene con nuove misure mirate alla tutela della costa in vista della prossima stagione balneare. Su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis (nella foto), la Giunta regionale ha approvato il finanziamento di 12 interventi puntuali, per un importo complessivo di 2.560.000 euro, destinati alle aree maggiormente esposte al fenomeno dell’erosione.

«Grazie ai fondi FSC – ha dichiarato D’Annuntiis – stiamo portando avanti un programma senza precedenti per contrastare l’erosione costiera, una criticità che incide sulle infrastrutture e sul futuro del turismo, settore centrale per l’economia regionale». Le risorse approvate consentiranno ai Comuni di attivare rapidamente le opere necessarie per garantire l’avvio della stagione estiva nelle zone più vulnerabili.

Gli interventi finanziati rientrano in una strategia più ampia di salvaguardia del litorale abruzzese, con l’obiettivo di proteggere le aree costiere e preservare la loro attrattività come destinazioni turistiche.

Gli interventi

Nel quadro degli interventi di difesa della costa abruzzese, le risorse sono state ripartite lungo il litorale con una serie di opere mirate, calibrate sulle criticità dei singoli tratti.

Ad Alba Adriatica vengono destinati 200.000 euro per un intervento di ripascimento, mentre a Pineto il Comune riceve 100.000 euro per la manutenzione del tratto della Pineta Catucci e ulteriori 50.000 euro per la rimozione dei blocchi e la fornitura di protezioni temporanee.

A Silvi si concentra uno degli investimenti più consistenti: 960.000 euro per il completamento dei pennelli e delle barriere sommerse, affiancati da 150.000 euro per un nuovo ripascimento.

Segue Città Sant’Angelo, con 100.000 euro destinati al ripascimento, la stessa cifra assegnata anche a Montesilvano e a Pescara, dove l’intervento riguarda sempre il ripascimento del litorale.

A Francavilla al Mare arrivano 200.000 euro per un nuovo apporto di sabbia, mentre a Fossacesia vengono stanziati 200.000 euro per la riparazione delle barriere in prossimità del lido Levante.

Infine, Torino di Sangro ottiene 250.000 euro per la realizzazione di un radente in località Le Morge, e Casalbordino riceve 150.000 euro per la riparazione delle barriere nella stessa area del lido Levante.