Abruzzo, referti radiologici online con immagini sul portale sanità regionale

REGIONE – Una sanità sempre più digitale e vicina al cittadino. E’ infatti attiva, sul portale sanità della Regione Abruzzo (https://sanita.regione.abruzzo.it) la nuova funzionalità che permette – dopo aver prestato il consenso all’alimentazione del portale di ritiro referti regionale – di visualizzare e scaricare i propri referti di radiologia, comprensivi delle immagini. Non è più dunque necessario recarsi agli sportelli ospedalieri per richiederli e ritirarli su supporto fisico.

“Un altro tassello – commenta l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì (nella foto)– di quel lungo processo di digitalizzazione che stiamo portando avanti fin dal 2019 e che oggi vede finalmente l’Abruzzo allineata alle altre Regioni italiane che avevano anticipato questo percorso. Quando si è insediato questo governo regionale eravamo all’anno zero, con nessun servizio on line attivo. Un passo dopo l’altro, grazie al lavoro portato avanti dal Dipartimento e dalle Asl, abbiamo realizzato un sistema che permette ai cittadini di usufruire di un ampio ventaglio di servizi senza spostarsi da casa, utilizzando semplicemente il proprio dispositivo mobile: dal cup telematico alla scelta e revoca del proprio medico di famiglia, fino ad arrivare alla ristampa della tessera sanitaria e adesso anche i referti con le immagini diagnostiche, che potranno essere consultati ovunque da qualunque specialista”.