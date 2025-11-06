Home » Regione Abruzzo » Abruzzo, referti radiologici online con immagini sul portale sanità regionale
Attiva sul portale sanità Abruzzo la funzione per scaricare referti radiologici con immagini, senza recarsi in ospedale

da Marina Denegri
Nicoletta Veri

REGIONE – Una sanità sempre più digitale e vicina al cittadino. E’ infatti attiva, sul portale sanità della Regione Abruzzo (https://sanita.regione.abruzzo.it) la nuova funzionalità che permette – dopo aver prestato il consenso all’alimentazione del portale di ritiro referti regionale – di visualizzare e scaricare i propri referti di radiologia, comprensivi delle immagini. Non è più dunque necessario recarsi agli sportelli ospedalieri per richiederli e ritirarli su supporto fisico.

“Un altro tassello – commenta l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì (nella foto)– di quel lungo processo di digitalizzazione che stiamo portando avanti fin dal 2019 e che oggi vede finalmente l’Abruzzo allineata alle altre Regioni italiane che avevano anticipato questo percorso. Quando si è insediato questo governo regionale eravamo all’anno zero, con nessun servizio on line attivo. Un passo dopo l’altro, grazie al lavoro portato avanti dal Dipartimento e dalle Asl, abbiamo realizzato un sistema che permette ai cittadini di usufruire di un ampio ventaglio di servizi senza spostarsi da casa, utilizzando semplicemente il proprio dispositivo mobile: dal cup telematico alla scelta e revoca del proprio medico di famiglia, fino ad arrivare alla ristampa della tessera sanitaria e adesso anche i referti con le immagini diagnostiche, che potranno essere consultati ovunque da qualunque specialista”.