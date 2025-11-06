Abruzzo protagonista a Smau Milano 2025 con dieci imprese innovative

MILANO- La Regione Abruzzo ha partecipato alla 62ª edizione di Smau Milano, fiera internazionale dedicata all’innovazione, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e l’attrazione di investimenti. L’assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca ha sottolineato l’importanza dell’evento per creare nuove reti e opportunità di collaborazione.

Dieci imprese abruzzesi sono state selezionate tra le 180 presenti per attività di matchmaking e incontri con partner nazionali e internazionali. Tra queste: AUMATECH, COGNIVIX, KIWUI, LEXCAPITAL, MALEX EUROPE, MYLINK TECHNOLOGIES, ADDO, POPUP, IoT Squadra PB SCARL e YOUNIQUE. Presenti anche eWorking, Netf-drone e Ulisses, già sostenute in passato.

Magnacca ha ribadito che solo le aziende che investono in ricerca e innovazione possono competere sul mercato, e che l’Abruzzo sta dimostrando vivacità e crescita nel settore delle start-up.

Prossimo appuntamento con Smau: il 21 novembre al Padiglione Becci di Pescara.