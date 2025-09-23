Abruzzo prima regione con rete digitale regionale in fibra ottica

L’AQUILA – Durante il convegno “Infratel incontra le Regioni” tenutosi a Palazzo Silone, l’Assessore regionale Mario Quaglieri ha annunciato l’approvazione di una delibera storica: l’Abruzzo è la prima regione italiana a realizzare, in convenzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, una rete in fibra ottica che collegherà oltre 200 comuni ai Data center regionali, con un investimento di 22 milioni di euro da fondi FESR.

Il progetto mira a potenziare l’accesso ai servizi digitali e migliorare la gestione del territorio da parte delle amministrazioni locali, completando un’iniziativa già avviata per i comuni colpiti dai sismi del 2009 e 2016.

L’AD di Infratel Italia, Pietro Piccinetti, ha elogiato la visione strategica dell’Abruzzo, sottolineando il successo della fase uno del Piano Scuola Connessa, che ha garantito connettività adeguata a studenti e docenti. Ha inoltre ribadito l’importanza del lavoro di squadra tra Infratel, Regione e enti locali per costruire un ecosistema digitale competitivo e inclusivo.

Presente anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa per lo sviluppo del territorio e per garantire migliori opportunità a cittadini e imprese.

Durante l’incontro sono stati presentati i dati aggiornati sugli interventi in corso e raccolti contributi operativi per rafforzare la sinergia tra i soggetti coinvolti.