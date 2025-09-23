Rendiconto Sociale INPS Abruzzo 2024 presentato al GSSI

L’AQUILA – Questa mattina, presso l’Auditorium del Gran Sasso Science Institute, l’Assessore regionale al Welfare Roberto Santangelo ha partecipato alla presentazione del Rendiconto Sociale INPS Abruzzo 2024, documento che illustra in modo trasparente l’attività dell’Istituto sul territorio.
Il report evidenzia l’impatto sociale ed economico dell’INPS in Abruzzo, con dati su prestazioni, servizi, performance e contesto regionale. Santangelo ha sottolineato l’importanza del Rendiconto come strumento di progettazione condivisa, paragonandolo al Bilancio Sociale degli ECAD.
Tra i dati più rilevanti:
Disoccupazione in calo dal 8,9% (2022) al 6,1% (2024)
Entrate contributive in crescita del 4,65% tra 2023 e 2024
L’Assessore ha ringraziato il direttore regionale Luciano Busacca, il presidente del CIV INPS Roberto Ghiselli e Primiano Biscotti del Comitato abruzzese per il dialogo costante con le istituzioni.