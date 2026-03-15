Abruzzo protagonista ai premi UNPLI: tre nuove “Sagra di qualità”

REGIONE – L’Abruzzo è protagonista alla cerimonia nazionale di consegna dei marchi Sagra di qualità ed Evento di qualità UNPLI, un riconoscimento che premia le Pro Loco capaci di distinguersi per organizzazione, valorizzazione del territorio e qualità delle proprie iniziative.

Tra le Pro Loco premiate spiccano tre realtà abruzzesi che, con impegno e continuità, hanno trasformato le loro manifestazioni in appuntamenti identitari e di forte richiamo.

Sagra della triglietta e del pesce fritto – Pro Loco Villa San Nicola di Ortona (CH). Un evento che celebra la tradizione marinara ortonese, unendo qualità del prodotto e radicamento territoriale.

Sagra delle pappardelle al sugo di papera – Pro Loco Montegualtieri di Cermignano (TE). Una manifestazione che valorizza la cucina tipica teramana e la convivialità dei borghi dell’entroterra.

Saperi e sapori del Velino – Pro Loco Rosciolo di Magliano de’ Marsi (AQ). Un percorso tra cultura, gastronomia e tradizioni che racconta l’identità della Valle del Velino.

Il riconoscimento UNPLI rappresenta un traguardo importante per queste realtà, ma anche un segnale forte per l’intero Abruzzo: la qualità degli eventi locali continua a crescere, sostenuta dal lavoro delle Pro Loco e dalla partecipazione delle comunità. Un patrimonio che non solo preserva le tradizioni, ma contribuisce a promuovere il territorio in chiave turistica e culturale.