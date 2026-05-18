Abruzzo, approvato il nuovo Piano GAP con il supporto del CNR

L’AQUILA — La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì (nella foto), la delibera che recepisce il progetto esecutivo elaborato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – tramite l’Istituto di Fisiologia Clinica (Ifc) – per l’attuazione del nuovo Piano regionale sul Gioco d’Azzardo Patologico (GAP).

Secondo l’assessore Verì, negli ultimi dieci anni anche in Abruzzo, come nel resto del Paese, si è registrato un aumento significativo dei comportamenti a rischio legati al gioco d’azzardo, ormai considerato una vera questione di salute pubblica. «La Regione Abruzzo lavora da anni su questa tematica – sottolinea – e il provvedimento di oggi rinnova un impegno al quale teniamo molto».

Il nuovo Piano rappresenta la continuità dei precedenti programmi regionali dedicati alla prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo, con l’obiettivo di consolidare un sistema di intervento coordinato e integrato su tutto il territorio.

Il ruolo del CNR nel potenziamento dell’Osservatorio regionale

Il contributo del Cnr sarà focalizzato sul rafforzamento dell’Osservatorio epidemiologico regionale GAP, attraverso una serie di attività strategiche: indagini sulle abitudini della popolazione giovanile, analisi sulla domanda e offerta di trattamento e percorsi formativi per operatori e realtà del terzo settore su tematiche azzardo-correlate

Un lavoro che punta a migliorare la capacità di monitoraggio, prevenzione e risposta del sistema sanitario regionale.

«Siamo impegnati – aggiunge Verì – ad attivare sul territorio tutte le azioni necessarie, in collaborazione con gli attori coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del gioco d’azzardo e delle dipendenze gravi, una delle emergenze sulle quali si concentra lo sforzo del nostro sistema sanitario».