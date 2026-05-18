Abruzzo protagonista al Giro d’Italia: D’Amario, “Vetrina straordinaria per il turismo”

REGIONE — Ancora una volta l’Abruzzo si conferma protagonista del Giro d’Italia, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. L’arrivo della settima tappa al Blockhaus e la successiva partenza da Chieti offrono una vetrina straordinaria per raccontare la bellezza, l’identità e la forza attrattiva del territorio.

A sottolinearlo è Daniele D’Amario (nlla foto), sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, che evidenzia come il Giro rappresenti molto più di una competizione sportiva: è un potente strumento di promozione territoriale, capace di valorizzare paesaggi, cultura, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche.

Le immagini dell’Abruzzo, trasmesse in tutto il mondo, contribuiscono a rafforzare la percezione della regione come meta autentica, dinamica e accogliente. L’arrivo al Blockhaus, luogo iconico del ciclismo internazionale, e la partenza da Chieti, città ricca di storia, confermano il ruolo centrale dell’Abruzzo nei grandi eventi nazionali e internazionali.

Secondo D’Amario, manifestazioni come il Giro generano presenze, economia, visibilità e nuove opportunità per il comparto turistico e per l’intero tessuto produttivo. Per questo la Regione continuerà a investire su eventi di grande richiamo, capaci di raccontare al meglio le potenzialità e l’unicità dell’Abruzzo.