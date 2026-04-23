Abruzzo Open 2026: presentata a Francavilla l’ottava edizione del torneo ATP Challenger

FRANCAVILLA AL MARE – Al Museo Michetti è stata presentata l’ottava edizione dell’Abruzzo Open 2026, torneo internazionale ATP Challenger che si svolgerà dal 3 al 10 maggio sui campi in terra rossa dello Sporting Club. L’evento, dal montepremi di circa 100 mila dollari, si conferma tra gli appuntamenti sportivi più rilevanti del calendario regionale, con un forte impatto in termini di visibilità nazionale e internazionale.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore allo Sport Mario Quaglieri e il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, che hanno sottolineato il valore strategico dell’Abruzzo Open per la promozione del territorio, la crescita del turismo sportivo e lo sviluppo di Francavilla al Mare come polo tennistico del Centro Italia. Entrambi hanno evidenziato la sinergia tra sport, turismo e investimenti privati, elementi chiave per la competitività regionale.

L’Abruzzo Open 2026 si conferma così un evento capace di unire agonismo, attrattività turistica e valorizzazione del territorio, contribuendo alla crescita del movimento tennistico e alla promozione dell’immagine dell’Abruzzo in Italia e all’estero.