Sottocosta 2026: a Pescara le Stelle della Vela e il Campionato Primaverile d’Altura

PESCARA – La Federazione Italiana Vela – IX Zona Abruzzo e Molise torna al centro della scena nella XII edizione di Sottocosta, il grande evento dedicato alla nautica e all’economia del mare in programma dal 24 al 26 aprile al porto turistico Marina di Pescara. Due gli appuntamenti di punta: la cerimonia delle Stelle della Vela e il Campionato Primaverile d’Altura, che animeranno il weekend con sport, spettacolo e promozione della cultura velica.

All’interno dell’area espositiva, la FIV IX Zona accoglierà il pubblico con uno stand dedicato ai circoli nautici di Abruzzo e Molise, dove sarà possibile informarsi su corsi di vela per bambini e adulti, formazione istruttori, giornate aperte come il Vela Day, attività inclusive di parasailing e progetti rivolti ai giovani. Accanto allo stand saranno esposte alcune delle imbarcazioni simbolo della vela giovanile e pre-agonistica: dall’Optimist al Nacra 15, dal Feva al catamarano foil.

Nel tratto di mare antistante il Marina di Pescara, sabato e domenica andrà in scena il Campionato Primaverile d’Altura, organizzato dal Circolo Nautico Pescara 2018 sotto l’egida della FIV. Oltre venti imbarcazioni provenienti dai circoli di Pescara, Giulianova, Vasto, Francavilla e Ortona si sfideranno alla ricerca del vento migliore in una due giorni di regate ad alto livello tecnico.

Sabato 25 aprile alle 18, al Pala Becci, spazio alla tradizionale cerimonia delle “Stelle della Vela”, che premierà atleti abruzzesi e molisani distintisi nelle regate zonali, nazionali, europee e mondiali del 2025. Riconoscimenti anche per società e circoli che si sono distinti per attività svolte e numero di tesseramenti.

Sul palco sarà presente il presidente della FIV IX Zona Abruzzo e Molise, Domenico Guidotti, che illustrerà i progetti di Vela Inclusiva e l’attività della Parasailing Academy, insieme a un giovane atleta abruzzese, campione italiano ed europeo dell’ASD Svagamente di Pescara.