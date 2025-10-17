Abruzzo: oltre 7 milioni dal FOSMIT per lo sviluppo delle aree montane

L’AQUILA – Il 17 ottobre, presso la sala stampa “Isolina Scarsella” di Palazzo Silone a L’Aquila, l’assessore regionale Roberto Santangelo ha presentato due nuovi Avvisi pubblici rivolti ai Comuni montani e parzialmente montani dell’Abruzzo, per un totale di oltre 7 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT).

Il primo Avviso, da oltre 5 milioni, finanzia interventi per lo sviluppo sostenibile: percorsi escursionistici e cicloturistici, rete sentieristica, impianti di risalita e innevamento artificiale a basso impatto. Il secondo Avviso, da 2 milioni, riguarda la manutenzione della viabilità invernale, con contributi per l’acquisto di attrezzature per lo sgombero neve e lo spargimento di fondenti.

Le domande potranno essere presentate in modalità click day dalle ore 08:00 del 3 novembre fino alle 20:00 del 14 novembre 2025.