Abruzzo presenta i 109 Comuni del Bando Rigenerazione Urbana

L’AQUILA – Martedì 21 ottobre, alle ore 11.00, nella Sala Ipogea del Consiglio regionale all’Aquila, verranno presentati i 109 Comuni abruzzesi beneficiari del Bando Rigenerazione Urbana, che assegna 78 milioni di euro dell’Accordo di Coesione FSC 2021-2027 per interventi di riqualificazione del patrimonio urbano.

All’incontro parteciperanno il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio (nella foto), il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Sottosegretario Daniele D’Amario e il Consigliere Nicola Campitelli. Il direttore Pierpaolo Pescara illustrerà i contenuti del bando e i progetti finanziati, che coinvolgono aree urbane, spazi pubblici e infrastrutture locali.

L’evento si chiuderà con l’intervento di Marsilio sulle strategie regionali per l’attuazione dell’accordo, con focus su sostenibilità e rilancio dei centri urbani.