Abruzzo: al via l’Avviso Linea 6 GOL per competenze e occupazione

REGIONE – Sarà pubblicato lunedì 20 ottobre l’Avviso della linea 6 del programma GOL – Patto delle competenze e per l’occupazione, con una dotazione di 7,2 milioni di euro. Lo ha annunciato l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca, dopo il via libera del Ministero.

L’avviso, rivolto a disoccupati, percettori di sostegno al reddito, lavoratori fragili e giovani NEET, punta a rafforzare l’alleanza tra imprese e organismi di formazione per sviluppare competenze in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

Il percorso si articola in due fasi:

Analisi dei bisogni aziendali, con possibilità di creare nuovi profili professionali.

Formazione gestita dagli organismi accreditati, in sinergia con i Centri per l’impiego.

Le linee guida sono già disponibili in anteprima sul sito selfi.regione.abruzzo.it per permettere a imprese e formatori di prepararsi al bando. L’iniziativa rappresenta una strategia condivisa per rendere GOL uno strumento efficace e sostenibile sui territori.