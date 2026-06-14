Forza Italia Abruzzo, Sospiri: “Unità e responsabilità per il futuro del partito”

PESCARA – Nel giorno successivo all’anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, il Congresso regionale di Forza Italia Abruzzo si è trasformato in un momento di forte significato politico e simbolico. A sottolinearlo è stato il Presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, coordinatore provinciale del partito, che nel suo intervento ha richiamato il valore dell’unità e della responsabilità come elementi fondanti della nuova fase del movimento. Al termine dei lavori, il Presidente Antonio Tajani ha ufficializzato la nomina di Sospiri a Responsabile del Dipartimento Nazionale Ambiente di Forza Italia.

Sospiri ha definito “uno strano gioco del destino” la coincidenza tra il congresso e la ricorrenza della scomparsa del fondatore del partito, evidenziando come la grande partecipazione di amministratori e militanti rappresenti «il modo più bello per ricordarlo». Il Presidente ha rimarcato come Forza Italia sia oggi «il collante del centrodestra guardando al futuro», capace di mantenere coesione e visione politica.

Nel suo intervento, Sospiri ha spiegato che il congresso regionale non era tecnicamente obbligatorio in forma unitaria, ma che la scelta condivisa di procedere in questa direzione rappresenta «un lascito di democrazia» e un’opportunità offerta dal Presidente Tajani. La classe dirigente abruzzese ha quindi optato per «la sfida più difficile», quella del passo indietro utile a rafforzare il progetto comune: «Ci vuole più forza ed equilibrio per ragionare sulla giustezza del passo indietro che dà la spinta all’avanzamento».

Il Presidente ha sottolineato come la giornata congressuale sia stata dedicata non al confronto interno, ma al dialogo con le categorie produttive della regione, per dare l’immagine di una classe dirigente «responsabile, capace di ritrovarsi nelle differenze e farne un valore aggiunto». Forza Italia, ha ricordato Sospiri, è oggi un punto di riferimento per cittadini, imprese, associazioni e amministratori locali: «Voi chiamate noi, e fate bene perché ci inorgoglite. Sentiamo di assolvere la nostra missione: far vivere meglio gli abruzzesi».

Guardando al futuro, Sospiri ha rivendicato i risultati ottenuti dal partito nella regione, come il sostegno totale alle borse di studio universitarie e la recente riforma del sistema idrico integrato, definita «un riferimento nazionale». Ha poi indicato gli obiettivi della nuova fase: crescere, aprirsi ai movimenti civici, consolidare l’unità del centrodestra e prepararsi alle prossime sfide elettorali.

«Sono orgoglioso del nostro governo nazionale e della nostra compagine ministeriale – ha concluso Sospiri –. Anche il più meritevole può fare un passo indietro per cogliere l’obiettivo. Oggi mi sono sentito utile al raggiungimento dell’unità di Forza Italia in Abruzzo, e penso di aver fatto profondamente il mio dovere».