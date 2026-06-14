Forza Italia Abruzzo, Pagano confermato Segretario Regionale

PESCARA – Il 13 giugno 2026, all’interno dell’Aurum di Pescara, durante il primo congresso elettivo mai celebrato dal partito in regione, Nazario Pagano è stato confermato per acclamazione alla guida del coordinamento regionale.

Pagano, politico, avvocato e docente universitario, è attualmente Deputato della Repubblica per Forza Italia e ricopre il ruolo di Presidente della Prima Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati. La sua riconferma alla guida del coordinamento regionale segna l’avvio del tredicesimo anno consecutivo di mandato, un dato che testimonia continuità e radicamento sul territorio.

La presenza del segretario nazionale, vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha dato ulteriore peso all’appuntamento, sottolineando la volontà di mantenere un fronte interno coeso e orientato alle prossime sfide politiche.

Il congresso ha inoltre definito un nuovo assetto organizzativo: l’accordo unitario raggiunto tra le varie componenti ha portato alla nomina dell’aquilano Roberto Santangelo come vice coordinatore regionale vicario, figura che rafforza la rappresentanza territoriale e contribuisce a un equilibrio più ampio all’interno della dirigenza.

L’appuntamento pescarese ha evidenziato un clima di collaborazione e una volontà condivisa di rilanciare l’azione politica sul territorio, confermando Forza Italia come uno dei punti di riferimento del centrodestra abruzzese.