Abruzzo Micro Prestiti: bando da 19 milioni per giovani e donne

REGIONE – La Regione Abruzzo, insieme a FiRA e Coesione Abruzzo, ha pubblicato l’Avviso unico “Abruzzo Micro Prestiti”, il nuovo bando finanziato con le risorse del PR FSE+ Abruzzo 2021-2027. La misura mette a disposizione 19 milioni di euro per sostenere l’occupazione giovanile e femminile attraverso micro-prestiti a tasso zero e contributi a fondo perduto destinati alla creazione di nuove imprese e attività autonome.

Il bando è stato presentato a Pescara, nella Sala Camplone della Camera di Commercio di Chieti Pescara, alla presenza del presidente dell’ente camerale Gennaro Strever e dell’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca (nella foto)

«Abbiamo destinato a questa misura una quota importante del Fondo Sociale Europeo Plus – ha spiegato Magnacca – perché rappresenta un investimento su giovani e donne, sul loro talento e sulla capacità di trasformare idee e progetti in nuove attività imprenditoriali».

L’obiettivo dell’Avviso è infatti quello di facilitaxre l’accesso al credito per chi vuole avviare un’impresa, riducendo gli ostacoli economici che spessxxxxo frenano l’autoimprenditorialità e contribuendo a contrastare precarietà giovanile e inattività femminile.

Le due linee del bando: under 35 e donne

L’Avviso “Abruzzo Micro Prestiti” si articola in due linee di finanziamento:

Linea A – Giovani under 35

Linea B – Donne di ogni età

Entrambe prevedono micro-prestiti a tasso zero compresi tra 10.000 e 80.000 euro, accompagnati da un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’importo finanziato.

Per la Linea B sono previste ulteriori premialità per:

imprese del settore moda

donne vittime di violenza, con percorsi di autonomia economica da ricostruire

Un segnale concreto di attenzione verso categorie che necessitano di strumenti mirati per avviare o consolidare un’attività.

Scadenze e modalità di presentazione

Le domande potranno essere presentate dal 12 maggio e resteranno aperte fino a esaurimento delle risorse. La procedura è a sportello, quindi la tempestività nella presentazione sarà un fattore decisivo.

Parallelamente, la Regione Abruzzo avvierà un tour informativo sul territorio per illustrare il bando, le opportunità offerte e le modalità di accesso ai finanziamenti.