Abruzzo: 3,8 milioni per progetti dedicati agli over 65

L’AQUILA – La Regione Abruzzo ha stanziato 3,8 milioni di euro per sostenere progetti rivolti agli over 65, con l’obiettivo di promuovere benessere, inclusione sociale e qualità della vita. L’iniziativa, presentata all’Aquila dall’assessore al Sociale Roberto Santangelo (nella foto) in occasione della festa dei nonni, rientra nell’Avviso “Supporto all’invecchiamento attivo” finanziato dal PR FSE+ Abruzzo 2021–2027.

Le attività, gratuite per i cittadini anziani e realizzabili in tutte le province, coinvolgeranno enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni sportive e reti associative, anche in collaborazione con scuole, Asl ed enti locali. Le linee di intervento includono sport e tempo libero, volontariato, formazione digitale e sostegno psicologico. Ogni progetto dovrà coinvolgere almeno 30 partecipanti over 65 e potrà ricevere un finanziamento tra 30mila e 50mila euro.

Durante la conferenza stampa è stata anche presentata la nuova direttrice del Dipartimento, Emanuela Grimaldi, che prende il posto di Paolo Costanzi.