Abruzzo presenta il nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico

REGIONE – La Regione Abruzzo ha presentato a Pescara lo stato di avanzamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), strumento centrale per la sanità digitale regionale. Durante la conferenza stampa, il Presidente Marco Marsilio, l’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì e il Direttore del Dipartimento Sanità Camillo Odio hanno illustrato risultati, investimenti e obiettivi del progetto.

Il FSE consente ai cittadini di accedere in modo sicuro a referti, prescrizioni, vaccinazioni e documenti clinici tramite Abruzzo Sanità Online, mentre i professionisti sanitari possono consultare la storia clinica del paziente garantendo continuità assistenziale e interventi più appropriati. Nonostante oltre 600-700mila accessi, la Regione punta a rafforzare la comunicazione per aumentare il consenso informato e l’utilizzo consapevole dello strumento.

Grazie al PNRR, l’Abruzzo ha ricevuto 16 milioni di euro per potenziamento tecnologico e formazione del personale, con l’obiettivo di rendere il FSE pienamente operativo e diffuso su tutto il territorio. La piattaforma è già attiva per legge per tutti i cittadini e accessibile tramite SPID, CIE o TS-CNS.

Il progetto è accompagnato da un programma formativo obbligatorio rivolto a medici, infermieri e professioni sanitarie, per migliorare competenze digitali e favorire un uso uniforme del FSE. La Regione conferma così la volontà di costruire una sanità più moderna, integrata ed efficiente, a beneficio dell’intera comunità abruzzese.