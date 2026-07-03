Abruzzo e ASI: accordo per lo sviluppo della filiera aerospaziale

L’AQUILA – È stato presentato L’Aquila l’accordo quadro tra Regione Abruzzo e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), un’intesa strategica che punta a potenziare la collaborazione nei settori della ricerca, dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo della filiera aerospaziale regionale. Il presidente Marco Marsilio ha evidenziato come l’Abruzzo stia consolidando il proprio ruolo nel panorama nazionale dell’aerospazio, grazie a competenze scientifiche e industriali di alto livello e al lavoro del Distretto Aerospaziale Abruzzo (DAAB).

Marsilio ha ricordato i risultati ottenuti dal DAAB in poco più di un anno: decine di imprese già attive nel settore, crescente interesse da parte di università, ITS, scuole e centri di ricerca, e un ecosistema regionale capace di integrare innovazione e sviluppo produttivo. L’Abruzzo è diventato un modello anche fuori regione: il Lazio ha manifestato interesse a studiare e replicare l’esperienza del distretto abruzzese.

L’accordo con l’ASI rafforza la cooperazione istituzionale e scientifica, favorisce il trasferimento tecnologico, valorizza le competenze della ricerca e sostiene la partecipazione delle imprese abruzzesi ai programmi nazionali ed europei dedicati allo spazio, contribuendo alla crescita della space economy regionale.

L’intesa è stata presentata durante l’incontro “Road Map strategiche e tecnologiche dello Spazio e competenze del territorio”, promosso dal DAAB e inserito nel programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. All’evento hanno partecipato rappresentanti di ESA, EUSPA, Leonardo, università, centri di ricerca e istituzioni, confermando il ruolo dell’Abruzzo come uno dei principali poli italiani dell’innovazione aerospaziale.