Furti in casa: in Abruzzo 2.933 colpi in un anno. Cresce la paura durante le vacanze

REGIONE – In Italia vengono svaligiati oltre 155mila appartamenti l’anno, uno ogni 3 minuti. Un fenomeno che colloca il Paese al sesto posto in Europa per incidenza dei furti in abitazione. Anche in Abruzzo il tema è tutt’altro che marginale: secondo gli ultimi dati ufficiali, 2.933 abitazioni sono state colpite in un anno, pari a 8 furti al giorno.

A livello provinciale:

Chieti: 890 furti

L’Aquila: 737

Teramo: 731

Pescara: 575

Numeri che spiegano perché, secondo l’indagine EMG per Facile.it, 27 milioni di italiani (64%) temono che la propria casa possa essere svaligiata durante le vacanze estive.

Le paure prima di partire

La preoccupazione principale è il furto in abitazione, soprattutto tra i giovani 18‑24 anni (73%) e tra i residenti del Centro Italia.

Seguono: danni da maltempo o calamità naturali (33%), perdite d’acqua (21%), fughe di gas (17,5%), dimenticare luci o elettrodomestici accesi (6,6 milioni di persone).

Come si proteggono gli italiani

Tre italiani su quattro adottano strategie per ridurre i rischi:

controllo di vicinato: 18 milioni chiedono a una persona fidata di verificare l’abitazione;

videosorveglianza: scelta da 12 milioni;

grate antintrusione: installate dall’11%;

cassetta della posta svuotata regolarmente: 4,7 milioni;

TV o luci accese per simulare presenza: 2,7 milioni;

vigilanza privata: poco più di 2 milioni.

Polizze casa: poche ma utili

Solo il 20% degli italiani ha una copertura contro i furti, e appena il 7% delle abitazioni è assicurato contro eventi catastrofali come alluvioni o terremoti.

Le polizze multirischio, spiegano gli esperti di Facile.it, partono da meno di 10 euro al mese per una copertura base e da 18 euro per includere la garanzia furto.

Cinque consigli per partire in sicurezza

Sistemi antintrusione: porte blindate, inferriate, videosorveglianza.

Partenza discreta: evitare di pubblicizzare il viaggio, curare i segnali esterni.

Attenzione ai social: meglio pubblicare le foto al rientro.

Nascondere gli oggetti di valore: cassaforte o cassetta di sicurezza.

Valutare una polizza casa: utile per partire più sereni.