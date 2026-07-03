Case al mare, prezzi in crescita: in Abruzzo +15,8% in cinque anni. Pescara la più cara

REGIONE – Il mercato delle seconde case al mare continua a correre in tutta Italia e anche l’Abruzzo registra aumenti significativi. Secondo l’analisi di Abitare Co., dal 2022 al 2026 i prezzi nelle località costiere italiane sono cresciuti in media del 15,5%, con la Campania in testa (+22%), seguita da Toscana (+18,2%), Marche e Liguria (+18,1%).

L’Abruzzo si colloca al quinto posto per crescita, con un incremento del 15,8%.

Abruzzo: Pescara, Vasto e Francavilla guidano la classifica dei prezzi

Il mercato regionale mostra aumenti in tutte le principali località balneari.

Ecco i valori medi al metro quadro:

Pescara – 2.548 €/mq

Vasto – 2.438 €/mq

Francavilla al Mare – 2.155 €/mq

Roseto degli Abruzzi – 2.073 €/mq

Pineto – 2.013 €/mq

Tortoreto – 1.900 €/mq

Ortona – 1.853 €/mq (la crescita più alta nell’ultimo anno: +9%)

Giulianova – 1.755 €/mq

Alba Adriatica – 1.750 €/mq

Silvi – 1.638 €/mq

La media regionale si attesta a 2.012 €/mq, con una crescita del 4,8% nell’ultimo anno.

Il trend nazionale: prezzi in aumento e mete sempre più esclusive

Nel primo semestre 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, i prezzi nelle località marittime italiane sono aumentati del 5,6%.

Le crescite più forti:

Sorrento +11,7%

Castelsardo +9,4%

Viareggio +8,9%

Le località più costose restano le mete iconiche:

Portofino – 23.233 €/mq (fino a 31.500 €/mq)

Capri – 16.725 €/mq (fino a 32.550 €/mq)

Forte dei Marmi – 11.925 €/mq (fino a 22.100 €/mq)

Top 10 delle località italiane dove i prezzi crescono di più (2022–2026)

Secondo Abitare Co., le mete con gli aumenti più significativi sono:

Arma di Taggia, Lido degli Estensi, Follonica (+27%)

Ravello (+26,9%)

Capri (+26,4%)

Santa Margherita Ligure (+26%)

Rapallo (+25%)

Positano (+24,9%)

Ischia (+23,2%)

Portovenere, Bellaria, Tirrenia (+21,6%)

Sorrento (+20,5%)

Chiavari (+20,2%)

Case al mare sotto i 3.000 €/mq: le mete più accessibili

Non mancano località affascinanti con prezzi più contenuti:

Pantelleria – 2.850 €/mq

Gallipoli – 2.688 €/mq

San Vito Lo Capo – 2.375 €/mq

Lampedusa – 2.150 €/mq