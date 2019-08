A Pescara grande evento dedicato ai Pink Floyd, intervista a Carota

La nostra intervista a Fabrizio Carota, bassista e cantante dei Paintbox Pink Floyd Tribute Band che il 10 agosto saranno la Backing Band dei due grandi nomi del mondo floydiano: Gary Wallis e Durga McBroom

PESCARA – Sarà un evento unico per gli amanti dei Pink Floyd quello che si terrà domani 10 agosto all’ExAurum di Pescara: Gary Wallis & Durga McBroom in “Pink Floyd Show”, Backing Band i Paintbox Pink Floyd Tribute Band (inizio ore 21.30). Il percussionista della leggendaria band inglese sarà per la prima volta in Abruzzo, la corista torna invece a grande richiesta nella nostra regione dove si è già esibita negli anni scorsi. Sarà una nuova sfida per gli abruzzesi Paintbox Pink Floyd Tribute Band che negli anni sono diventati una delle più amate Tribute Band dei Pink Floyd a livello nazionale grazie a spettacoli molto curati in ogni dettaglio sia musicale che scenografico in piena tradizione floydiana.

Questa volta divideranno il palco con due nomi che, oltre ad essere stati parte integrante del mondo Floyd per molti anni, sono noti a livello mondiale per le loro collaborazioni e per un percorso artistico che non ha certo bisogno di presentazione. Palpabile l’emozione nelle parole di Fabrizio Carota, il “Roger Waters” dei Paintbox, bassista e cantante della band abruzzese.

Lo abbiamo intervistato per introdurci a quella che promette sin da ora di essere una serata memorabile.

– Sarà un concerto speciale ed unico anche per voi, di nuovo sul palco con Durga McBroom e per la prima volta con Gary Wallis …

“L’idea di avere accanto un musicista come Gary Wallis che vanta numerose collaborazioni con artisti di fama mondiale è per noi un onore. È piacere che proveremo non solo da fan dei Pink Floyd quali siamo, ma soprattutto da amanti della musica in generale. Con Durga McBroom, la volta che ci abbiamo suonato insieme, si è creato un bel feeling: si è complimentata con noi dicendoci che avevamo inserito del nostro all’interno delle cover eseguite con uno stile personale nel suonarle, sempre rispettando i canoni della musica floydiana. Questo ci ha fatto piacere ovviamente”.

– La scaletta, senza voler anticipare nulla ovviamente, sarà modellata sui due ospiti: che tipo di concerto vedrà il pubblico?

“Naturalmente ci siamo basati sul repertorio che le nostre due guest star hanno suonato sia nel tour “Delicate Sound of Thunder” che in quello di “The Division Bell”. Abbiamo scelto i brani in base a questo”.

– Ci sarà al vostra solita attenzione alla combinazione tutta floydiana immagini – musica?

“La location si presta molto a questo. L’Ex Aurum, nel quale suoneremo per la prima volta, è particolare perché ha una forma circolare e molto particolare che non si trova dalle nostre parti. L’unione delle luci, delle proiezioni e la location faranno sì che il tutto possa respirare un’atmosfera magica grazie alla presenza dei nostri due ospiti speciali. Le premesse ci sono tutte perché la serata possa diventare memorabile nello spirito dei Paintbox, in modo simile ma anche diverso rispetto ai nostri eventi precedenti.

In questa occasione abbiamo aggiunto due elementi del mondo floydiano e siamo felici ed onorati di poterli ospitare”.

– Gary Wallis suona molto raramente in Italia dunque è doppiamente bello averlo nella nostra regione …

“Suona pochissimo nel nostro paese e poi è la prima volta per lui in Abruzzo dunque la cosa è ancora più bella di quanto già sia. Questo ci spinge a voler dare il massimo e ci dà la voglia di offrire al pubblico il nostro migliore spettacolo di sempre. Questo è il nostro obiettivo. In questa occasione, avendo con noi sul palco Gary e Durga, siamo ancora più spronati a dare il meglio di noi stessi”.

– L’emozione sarà per voi tanta sicuramente: quando avete suonato la volta scorsa con Durga McBroom si avvertiva un’atmosfera diversa dal solito. Sarà così anche in questa occasione?

“Cambia tutto in questi casi. Avere Durga al mio fianco è stato emozionante e si avvertiva da fuori che io fossi conquistato dalla sua presenza. Ora il carico emozionale aumenterà e spero che ciò sia visibile al pubblico: vorrei che possa pensare che noi siamo lì per condividere una passione da performer con tutta la gente che ci verrà a vedere. Questo è lo spirito che ci ha contraddistinto sin dal 2006: credo che si avverta dall’esterno la nostra passione sincera verso i Pink Floyd quando suoniamo. Stavolta il tutto sarà molto più sentito”.

– Cosa ti aspetti il 10 agosto dal pubblico che vi ha sempre seguito con tanto affetto?

“Mi aspetto molta attenzione e presenza non solo fisica, ma emozionale”.

– Negli anni siete diventati una solida realtà nel panorama delle Tribute dei Pink Floyd: ci sono stati negli anni dei piccoli cambi di formazione, ma è sempre stato chiaro che avete sempre puntato sull’unione fra i vari elementi della band. Quanto conta questo fattore a tuo giudizio per ottenere buoni risultati?

“L’unione ha fatto, anno dopo anno, la nostra forza. Questo è dato dalla passione che ci ha portato ad amare e suonare i Pink Floyd: senza questo elemento che ci accomuna non credo avremmo raggiunto i risultati avuti dalla nostra nascita ad oggi e non credo neanche avremmo potuto affrontare certe sfide come quelle avute nel nostro percorso musicale. Vorremmo che il pubblico possa vedere in noi sempre l’amore che ci mettiamo nel suonarli”.

– Questo concerto dunque sarà un’altra sfida per i Paintbox?

“Suonare con musicisti di tanta importanza non capita tutti i giorni. Faremo tesoro di ogni momento condiviso con loro: io stesso ho imparato tante cose quando Durga è stata con noi due anni fa e chissà quante altre ne imparerò andando a suonare anche con Gary Wallis. Sarà l’occasione per crescere individualmente e come gruppo”.