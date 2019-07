Gary Wallis & Durga McBroom in “Pink Floyd Show” all’Aurum Pescara

Backing Band Paintbox Pink Floyd Tribute Band il 10 agosto al Piazzale Michelangelo. Info biglietti dell’imperdibile serata per i fan della leggendaria band inglese

PESCARA – Appuntamento imperdibile il prossimo 10 agosto all’Ex Aurum di Pescara: Gary Wallis & Durga McBroom in “Pink Floyd Show”, Backing Band i Paintbox Pink Floyd Tribute Band. Sarà una serata imperdibile per i fan della leggendaria band inglese: per il percussionista degli storici “A Momentary Lapse of Reason Tour”, “Delicate Sound of Thunder Tour” e “Pulse” (dal 1987 al 1995) sarà la prima volta in Abruzzo. Per la corista che ha accompagnato i Floyd nei suddetti tour ed ha anche cantato nei dischi “The Division Bell” e “The Endless River” sarà invece un gradito ritorno.

Il concerto del 10 agosto vedrà i Paintbox Pink Floyd Tribute Band come Backing Band di Gary Wallis e Durga McBroom. Da anni i Paintbox portano in giro per l’Italia la musica del gruppo inglese: i loro show sono curatissimi dal punto di vista musicale e visual. All’attivo un gran numero di concerti e sold out in location molto importanti quali il Teatro Massimo di Pescara, lo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo, il Loft 128 di Spoltore e suggestive come il sito archeologico di Alba Fucens e il Porto Turistico di Pescara dove si sono esibiti proprio con Durga McBroom in occasione di Estatica. Hanno partecipato anche ad eventi di fama internazionale come lo Spoltore Ensemble.

Così i Paintbox presentano l’evento del 10 agosto:

“Come Paintbox siamo onorati di condividere il palco per la prima volta con Gary Wallis e per la seconda con Durga McBroom in uno spettacolo unico. Questo nuovo live sarà un po’ il coronamento di un percorso artistico iniziato anni fa che ci ha visti suonare in tanti luoghi belli ed importanti. Siamo emozionati di poter condividere il palco con due mostri sacri della musica che sono legati al mondo dei Pink Floyd nell’immaginario di tutti i fan. Lo show sarà incentrato sui brani che hanno fatto parte del repertorio della band inglese nei tour “Delicate Sound of Thunder” e “Pulse” e quindi sarà quasi un ibrido fra i due. Molti arrangiamenti saranno curati al meglio per offrire al pubblico delle versioni il più vicino possibile a quelle sonorità che hanno visto Gary Wallis fondersi con Nick Mason nella sezione ritmica in quei live. Sarà altrettanto bello girarci e vedere di nuovo accanto a noi Durga McBroom. Ci stiamo preparando da tempo per essere pronti a questo grande evento. Ci affiancherà il nostro solito staff tecnico con le proiezioni video visto che ci piace sempre dare una parte visual particolare e d’effetto ai nostri show, come del resto facevano sempre alla grande i Floyd”.

I Paintbox Pink Floyd Tribute Band si esibiranno con la seguente line up all’Ex Aurum di Pescara:

Andrea Andreoli (tastiere), Fabrizio Carota (basso/voce), Andrea Onofri (sax), Roberto Mastrogiovanni (chitarra/voce), Alberto La Torre (batteria), Lorenza De Leonardis (cori), Francesca Barbacane (cori), Ida Fragassi (cori), Federico Di Basilico (chitarre).

Alle proiezioni video: Emmanuel Nervegna.

BIGLIETTI

Biglietti già in vendita nei circuiti Ciaotickets.

Questi i prezzi:

Posto unico 27.00 € c.d.p.

Posto unico ridotto Under 12 19 € c.d.p.

Posto unico Bonus Cultura 27.00 € c.d.p.

Info concerto: 392. 7252282

CHI É GARY WALLIS

Gary Wallis, batterista, percussionista, produttore e direttore musicale britannico, è noto per essere in particolare per essere stato turnista dei Pink Floyd durante i tour “A Momentary Lapse of Reason”, il “Delicate Sound of Thunder” e “Pulse”. I Pink Floyd durante le registrazioni in studio per “A Momentary Lapse of Reason” e il lungo tour successivo inserirono nella sezione ritmica proprio Wallis accanto Nick Mason. Per il Tour del 1988 culminato poi con il leggendario concerto di Venezia del luglio 1989, Wallis usò delle percussioni disposte anche in alto e si fece notare anche per come saltava da una parte all’altra per suonare. Per il Tour successivo all’uscita dell’album “The Division Bell”, oltre alle percussioni, Wallis ha suonato anche una batteria identica a quella di Nick Mason. Gary Wallis ha anche suonato con Mike + The Mechanics, Nik Kershaw, The Power Station, Spinal Tap, Il Divo, Bonnie Tyler, Tom Jones, 10cc, Atomic Kitten, Westlife e Jean-Michel Jarre. Memorabile la sua partecipazione allo storico Live Aid come percussionista del supergruppo Power Station. Va anche ricordato che suona anche le tastiere: infatti, in “Comfortably Numb”, nella versione eseguita nell’album dal vivo “Delicate Sound of Thunder” e precisamente nella prima parte, affianca Richard Wright e Jon Carin alla tastiera, per poi tornare a suonare le percussioni durante la fase finale del brano.

CHI É DURGA MCBROOM

Durga McBroom, cantante, cantautrice e attrice statunitense, è molto nota per essere stata la corista dei Pink Floyd ed è membro del gruppo musicale house Blue Pearl, famoso soprattutto per il singolo di successo “Naked in the Rain”. Ha lavorato a lungo con i Pink Floyd, essendo l’unica corista ad essere presente in tutti i loro spettacoli a partire dal concerto del novembre 1987 all’Omni Arena di “A Momentary Lapse of Reason Tour” fino al concerto finale di “The Division Bell Tour” nell’ottobre 1994. Si è esibita anche al Festival Knebworth nel 1990 ed è negli album dei Pink Floyd dal vivo “Delicate Sound of Thunder” e “Pulse” e in quelli in studio “The Division Bell” e “The Endless River”, nonché anche nel tour solista del 2001 di David Gilmour. Intorno al 1989, la McBroom formò la band Blue Pearl con il produttore discografico Youth, cantando, suonando alcune tastiere e co-scrivendo tutto il loro materiale. Come parte dei Blue Pearl ha avuto diverse canzoni di successo nei primi anni ’90, tra cui “Naked in the Rain” (UK # 4 nel luglio 1990), “Little Brother” (UK # 31 nell’ottobre 1990), e una versione di “Running Up That Hill” di Kate Bush, tutti tratti dall’album “Naked”, pubblicato nel 1990 sull’etichetta Big Life. Fra i singoli successivi ricordiamo “(Can You) Feel the Passion” (UK # 14 nel gennaio 1992). È stata corista nella canzone “Do not Wait That Long” nel disco di James Seven pubblicato nel 1992. Ha anche duettato su “Mother Dawn” con Billy Idol per il suo album “Cyberpunk”. Inoltre, ha fatto i cori in diverse altre canzoni su “Cyberpunk”, inclusa una performance in “Heroin”.

Oltre alla sua carriera musicale, Durga McBroom ha partecipato come attrice nei film “Flashdance”, “The Rosebud Beach Hotel”, nell’episodio “Lullaby” dello show televisivo “Hunter” (con Gary Sinise). Appare anche in molti video, tra i quali “California Girls”, “Yankee Rose” e “Just A Gigolo” di David Lee Roth, “I’ll Lie to You” degli Eurythmics, “Day In, Day Out” di David Bowie, e “When I Think Of You” di Janet Jackson. Nell’aprile del 2010, ha iniziato a lavorare con la band argentina The End Pink Floyd a Buenos Aires, con alcune apparizioni insieme a Guy Pratt e Jon Carin. Nell’ottobre 2011 Durga McBroom si è unita alla sorella Lorelei per cantare “The Great Gig in the Sky” ad Anaheim, in California, con l’Australian Pink Floyd Show. Il 2017 ha visto la sua reunion con Gary Wallis, Scott Page e Claudia Fontaine in diversi spettacoli italiani. A giugno 2019 le prime esibizioni dal vivo dei Blue Pearl con Durga McBroom e giovani in attesa dell’uscita tanto atteso del loro nuovo album. Attualmente gira il mondo cantando con varie band e ha registrato un secondo album dei Blue Pearl con Youth. Un altro album è attualmente in lavorazione con la sorella Lorelei (prodotto da Dave Kerzner), incluse alcune cover e materiale originale. Lei e sua sorella Lorelei sono anche presenti nell’ultimo album di Steve Hackett, “The Edge of Light”.