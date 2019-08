Coppa Italia, Pescara – Mantova: divieti di transito, sosta e fermata

La partita si disputerà domenica prossima 11 agosto ore 20.30 allo Stadio Adriatico Cornacchia. Le informazioni utili per la circolazione

PESCARA – In occasione dell’incontro di Coppa Italia di calcio tra Delfino Pescara 1936 e Mantova, il Comune di Pescara comunica che, con Ordinanza Dirigenziale n.418 del 08/08/2019 ha istituito divieti di transito e di sosta nelle vie adiacenti lo Stadio Adriatico Cornacchia, a partire 24 h prima dell’incontro.

Di seguito le informazioni utili tratti dall’Ordinanza, ricordando che il Comando di Polizia è autorizzato ad apportare modifiche ed integrazioni al presente dispositivo sia per situazioni contingenti relative alla Sicurezza e/o Ordine pubblico rilevati dai funzionari addetti alla Pubblica Sicurezza (G.O.S.) in occasione della gara da tenersi nello Stadio Adriatico, ove ne ravvisi la necessità.

L’ORDINANZA

1. Il giorno precedente lo svolgimento dell’ incontro sportivo di cui in premessa:

a. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, 24 ore prima dell’inizio dell’incontro fino alla fine delle operazioni di montaggio di recinzioni/cancelli provvisori con elementi di sbarramento tipo “Betafance”, su via Pepe lato sud, da viale Marconi a via D’Avalos; via Elettra/piazzale antistadio; via D’Avalos/incrocio via Barbella; via D’Avalos/rotatoria viale Della Pineta, come meglio specificato nella planimetria

allegata approvata dal G.O.S.

2. il giorno dello svolgimento dell’incontro sportivo:

b. l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, 7 (sette) ore prima dell’inizio dell’incontro sportivo fino al termine, sulle seguenti vie:

via Pepe, ambo i lati, da viale Marconi a via D’Avalos;

viale Marconi, parcheggio prospiciente circolo tennis ambo i lati, da via Pepe a via Elettra;

via Elettra, ambo i lati, da viale Marconi a via Riccitelli (compreso piazzale via Elettra/via Riccitelli);

via D’Avalos, ambo i lati, da via Pepe a via della Pineta

via Riccitelli, ambo i lati, da via della Pineta a via Elettra;

Via della Pineta e Viale L. D’Annunzio (per il tratto compreso tra l’incrocio con Via D’Avalos e l’intersezione con Via Scarfoglio);

Via Palizzi dall’intersezione con Via D’Avalos (tratto circostante la struttura ex Aurum) fino all’incrocio con Viale L. D’Annunzio;

Via della Bonifica nel tratto compreso tra Via Lago Isoletta e la rotatoria posta su Via L. Antonelli;

Via I. Silone dall’incrocio con Via L. Antonelli fino a Via Scarfoglio

c. l’istituzione del divieto di transito, 3 (tre) ore prima dell’inizio dell’incontro sportivo fino al termine dello stesso sulle seguenti vie:

via Pepe, ambo i lati, da viale Marconi a via D’Avalos;

viale Marconi, parcheggio prospiciente circolo tennis ambo i lati, da via Pepe a via Elettra;

via Elettra, ambo i lati, da viale Marconi a via Riccitelli (compreso piazzale via Elettra/via Riccitelli);

via D’Avalos, ambo i lati, da via Pepe a viale della Pineta;

viale Della Pineta;

viale Marconi, tra via Mazzarino e viale Della Pineta.

via Riccitelli, nel tratto compreso, da via della Pineta a via Elettra;

Via Chiarini nel tratto compreso tra Via Pepe e l’incrocio con Via De Berardinis (eccetto residenti);

Via Carabba nel tratto compreso tra Via Pepe e l’incrocio con Piazza San Camillo de Lellis (eccetto residenti);

Via Valignani nel tratto compreso tra l’incrocio con Via pepe e Piazza San Camillo de Lellis (eccetto residenti);

Via B. Croce nel tratto compreso tra l’incrocio con Via pepe e Via D’Ascanio (eccetto residenti);

Via della Pineta e Viale L. D’Annunzio (per il tratto compreso tra l’incrocio con Via D’Avalos e l’intersezione con Via Scarfoglio);

Via Palizzi dall’intersezione con Via D’Avalos (tratto circostante la struttura ex Aurum) fino all’incrocio con Viale L. D’Annunzio;