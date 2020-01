A Teramo la danza di Sanpapié nei luoghi del Teatro

L’opera, in programma il 31 gennaio al Teatro Comunale e nata dalla 1- Bit Symphony di Perich, èl crocevia fra danza, musica e drammaturgia

TERAMO -Venerdì 31 gennaio 2020 ore 21 al Teatro Comunale di Teramo per il Teatro OFF di ACS è in scena itinerante per i luoghi del teatro 𝐀[𝟏]𝐁𝐈𝐓, un’opera di danza itinerante della compagnia Sanpapié selezionata da NEXT progetto ideato e promosso da Regione Lombardia edizione 19/20.

Al crocevia fra danza, musica e drammaturgia, quest’opera è nata dalla 1-Bit Symphony dell’artista newyorkese Tristan Perich, manifesto dell’elettronica post-moderna, contenuta in un circuito assemblato attorno a un microchip nella custodia di un CD. Un’opera potente, da ascoltare in cuffia, individualmente, su cui Lara Guidetti ha costruito una partitura drammaturgica e coreografica. I danzatori condurranno i gruppi di spettatori muniti di cuffie lungo un percorso che toccherà i luoghi sconosciuti del Teatro Comunale di Teramo.

Al crocevia fra danza, musica e drammaturgia, in un territorio in cui il corpo e le sue potenzialità espressive sono sempre motore primo della ricerca, vive Sanpapié: compagnia nata nel 2007, dalla sua nascita presenta spettacoli e perfomances in Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Cina. A guidarla è stata la volontà di non chiudersi mai troppo a lungo in recinti sicuri, ma rilanciare, sperimentare, osare sempre. La tradizione del teatro-danza è per Sanpapié – diretta artisticamente da Lara Guidetti, coreografa e interprete – materia viva, pulsante, che può e deve dialogare con la musica e la drammaturgia, ma anche con nuove tecnologie e altri linguaggi dell’arte teatrale, cercando sempre la via più speciale e impervia per arrivare al cuore di chi guarda.