Chieti, Cimitero Comunale Sant’Anna: da febbraio al via i lavori

L’Amministrazione Comunale adotta provvedimenti per scongiurare criticità ed emergenze: in caso di necessità saranno sospese temporaneamente alcune concessioni 99ennali di loculi non occupati

CHIETI – “Al fine di scongiurare criticità e tutelare l’ordine nel Cimitero Comunale di Sant’Anna in conseguenza della mancanza di loculi da destinare alla tumulazione di salme che non dispongono di autonome possibilità di sepoltura (cappelle di famiglia, loculi, tombe a terra e urne cinerarie), abbiamo provveduto, di concerto con l’Ufficio Tecnico del Comune, ad adottare un provvedimento transitorio, che verrà adottato solo in condizioni di estrema necessità, riguardante la sospensione momentanea della concessione novantanovennale di loculi già assegnati da circa dieci anni a persone viventi e quindi non ancora occupati. L’utilizzo di tali loculi avverrà solo in via emergenziale, in attesa della consegna, a breve, di 40 nuove nicchie situate al Cimitero di Sant’Anna e della costruzione del nuovo Cimitero di Chieti Scalo”.

È quanto ha evidenziato, questa mattina, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Servizi Cimiteriali, Raffaele Di Felice, affiancato dal funzionario dei Servizi Cimiteriali, Nino Colacito, nel corso di una conferenza stampa convocata per illustrare il presente provvedimento e lo stato di avanzamento dei lavori del Nuovo Cimitero di Chieti Scalo.

«I servizi cimiteriali sono individuati quali servizi indispensabili dal Decreto Ministeriale 28.5.1993 – commenta l’Assessore Di Felice – e tale requisito individua caratteristiche peculiari in capo alle attività necroscopiche che non possono essere sospese, pena l’insorgere di problematiche igienico sanitarie e le conseguenti responsabilità anche di carattere penale. Al momento sono circa 500 i loculi assegnati ma non occupati e la requisizione di alcune decine di essi, in caso di necessità, avverrà secondo precise modalità stabilite da una graduatoria che partirà dal più giovane e progredirà verso il meno giovane. Il Comune – prosegue l’Assessore – si riserverà di intervenire prioritariamente nei confronti delle prime 20 concessioni, facendo salvo il diretto utilizzo da parte di queste ultime qualora dovesse essere necessario nel frattempo. L’utilizzo del loculo da parte del concessionario originario, infatti, sopravverrà a quello disposto in maniera contingibile per fronteggiare la criticità e l’Ente provvederà, in proprio, al trasferimento della salma provvisoriamente tumulata, presso un altro loculo disponibile in graduatoria.

I termini della concessione originaria riprenderanno dalla decorrenza dell’utilizzo da parte del concessionario. Tale provvedimento – spiega l’Assessore – riguarderà una percentuale di cittadini residenti che si aggira intorno al 15% ovvero tutti coloro che non sono concessionari di luoghi di sepoltura presso il Cimitero Comunale. Per quanto riguarda la costruzione del Nuovo Cimitero di Chieti Scalo – evidenzia l’Assessore – l’impresa affidataria degli interventi ha comunicato all’Ufficio competente che i lavori del primo lotto partiranno nel corso del mese di febbraio. Certamente, se non si fossero verificate problematiche impreviste nel corso dei mesi precedenti non avremmo, oggi, emergenze o criticità di alcun tipo. I ritardi pregressi all’assegnazione dei lavori hanno riguardato essenzialmente problematiche tecniche non segnalate nel corso degli scavi».

ATTIVITÀ PREDISPOSTE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FRONTEGGIARE EVENTUALI EMERGENZE

Cimitero Comunale Sant’Anna

Dal 2014 al 2019 sono stati costruiti 332 nuovi loculi al Cimitero Comunale di Sant’Anna. Entro aprile 2020 verranno consegnate altre 40 nuove nicchie, collocate in un colombaio già realizzato dal punto di vista strutturale e degli intonaci e a cui manca solo il collaudo finale. L’Amministrazione ha stanziato ulteriori 160mila euro per la costruzione di altri 40 nuovi loculi al Cimitero comunale di Sant’Anna da realizzare nel corso del 2020. Nel corso del 2019, con apposita Ordinanza, sono state sospese le tumulazioni delle salme di coloro che, non residenti nel Comune di Chieti, non hanno luoghi di sepoltura propri all’interno del Cimitero comunale. La durata delle concessioni cimiteriali, in linea con la maggior parte delle città italiane, è passata da 99 anni a 50.

Nuovo Cimitero Comunale in località S. Filomena (Chieti Scalo)

Il primo lotto funzionale, i cui lavori partiranno a febbraio 2020, prevede:

2.936 tumulazioni di tipo frontale;

148 tumulazioni di tipo laterale;

576 loculi per resti mortali (ossari);

224 cellette per urne cinerarie;

122 lotti per cappelle;

2 lotti per cappelle tipo D1;

56 lotti per cappelle B;

36 lotti per cappelle B1;

20 lotti per cappelle NT.

La concessione d’uso, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, avrà la seguente durata:

Tumulazioni: 30 anni rinnovabili per altri 30 anni una sola volta con facoltà di richiedere, nel caso di cessione ante mortem, un ulteriore rinnovo per 15 anni;

Loculi (ossari e cellette per urne cinerarie): 40 anni rinnovabili per altri 40 anni;

Lotti per cappelle gentilizie: 99 anni rinnovabili per eguale durata.