1° Trofeo Città di Villalfonsina: oggi in gara i cicloamatori

VILLALFONSINA – Tutta Villalfonsina si sta concentrando in modo meticoloso ed appassionato verso una nuova manifestazione ciclistica su strada in data sabato 18 marzo: agli ultimi ritocchi il Trofeo Città di Villalfonsina per cicloamatori con la regia del Team Idrotec-Centro Fai da Te in stretta collaborazione in loco con la Polisportiva Casalbike.

La seconda gara del calendario 2023 di Abruzzo Bike Cup, sotto l’egida UISP regionale abruzzese-molisana, si svolgerà su un percorso molto tecnico, non particolarmente impegnativo, ma comunque senza pianura (https://www.openrunner.com/route-details/16334303). Previsti 11 giri per le categorie donne e i master 5-6-7-8 uomini (partenza alle 14:30) e 16 giri per élite sport e i master 1-2-3-4 (il via alle 16:00 circa) sullo stesso anello di 3,8 chilometri. Il ritrovo è fissato alle 13:00 presso il Bar Magic in corso Adriatico, premiazioni estese ai primi tre assoluti di ogni partenza e ai primi tre di ogni categoria.

A questo link si possono effettuare le iscrizioni entro la giornata odierna del 16 marzo https://live.idchronos.it/it/iscrizioni/gara/3627/i-trofeo-citta-di-villalfonsina con pagamento della quota di 15 euro al momento del ritiro del numero di gara.