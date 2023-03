“Lu Pahése me – il mio paese”, presentazione progetto oggi a Atri

La Proloco Città Sant’Angelo presenta il Progetto Turismo e Cultura dialettale alle Proloco di Abruzzo e Marche con una poesia dialettale tradotta in diverse lingue

ATRI – La Proloco Angulum Città Sant’Angelo, sul bellissimo palco del teatro comunale di Atri, sabato 18 marzo alle ore 16 presenterà il progetto “Turismo e cultura dialettale” in occasione della manifestazione “De qquà e dellà da lu Tronte”. Nato alcuni mesi or sono a Città Sant’Angelo e che il Presidente Giacomo Bellante vuole esportare l’idea a tutte le proloco abruzzesi e marchigiane ed in futuro a tutto il territorio nazionale. A illustrare questo originale “regalo ai turisti” che visiteranno i nostri fantastici paesi saranno le angolane Martina Di Sante, Rita Barbuto e Giulia D’Alonzo.