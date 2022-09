1° Memorial Fernando Ranalli di Ciclismo a Sulmona

Domenica 11 settembre, ore 14.30, presso il Parco Fluviale “Augusto Daolio” di Sulmona la gara ciclistica fuoristrada per giovanissimi e categorie promozionali

SULMONA – Si svolgerà domenica 11 settembre, alle ore 14.30 al Parco fluviale “Augusto Daolio” di Sulmona (L’Aquila), la prima edizione del Memorial Fernando Ranalli, gara ciclistica fuoristrada per giovanissimi e categorie promozionali.

Alla manifestazione sportiva, organizzata dall’Asd Pavind Bike Team di Sulmona, con il Patrocinio del Comune di Sulmona e del Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Ciclistica Italiana, parteciperanno numerose scuole di ciclismo e le società che promuovono il ciclismo tra i bambini, provenienti da tutto l’Abruzzo e anche da fuori regione.

La gara è dedicata a Fernando Ranalli, cittadino sulmonese e per tanti anni presidente provinciale del comitato provinciale l’Aquila della Federazione Ciclistica Italiana, che nel corso della sua attività dirigenziale si è molto impegnato per la divulgazione del ciclismo tra i ragazzi. Anche grazie al suo operato si deve la crescita agonistica di campioni del territorio aquilano come David Solari, Venanzio De Panfilis e Alessandra D’Ettorre.

Grazie alla collaborazione con l’assessorato alla sport del comune di Sulmona, la manifestazione sarà l’occasione per promuovere l’utilizzo del Parco fluviale “Augusto Daolio” per attività sportive in favore dei ragazzi. “Come società”, affermano i dirigenti della Pavind Bike Team, “vogliamo dire “Grazie” a Fernando per quanto ha fatto e dato al ciclismo abruzzese e nazionale”.

Quest’anno la Pavind Bike Team si è molto impegnata nella promozione del ciclismo giovanile, attraverso la propria Scuola di Ciclismo e con iniziative. eventi promozionali. gare regionali e nazionali. Attività che ha portato il sodalizio sulmonese a diventare la seconda società ciclistica della provincia dell’Aquila per numero di tesserati.

Di recente ha organizzato una delle tappe del Campionato Italiano Pump Truck a Rapino (Chieti), una tappa del Campionato Regionale Enduro MTB a Bocca di Valle – Guardiagrele (Chieti), mentre domenica 25 settembre a Roccacasale organizzerà la quarta edizione del Trofeo Pavind, gara XCO valida come gara “secca” del Campionato Regionale XCO Amatori, e la seconda edizione del Memorial “Teodora e Ludovico”, gara regionale XCO per allievi ed esordienti. Sempre nell’ambito del settore giovanile, la Pavind Bike Team ha di recente organizzato una Gimkana per bambini a Castelvecchio Calvisio (L’Aquila) e un ciclo di lezioni gratuite, in collaborazione con il comune di Cansano.