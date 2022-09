Gli atleti della Nazionale di Basket in carrozzina a Giulianova

L’ Amicacci ospita la Nazionale di Basket in carrozzina. Ieri c’è stata la visita del Sindaco Jwan Costantini nella sede di via Galilei

GIULIANOVA – Una visita dovuta, ma fatta con enorme piacere, quella del Sindaco Jwan Costantini, ieri, nella sede della Polisportiva Amicacci Abruzzo, in via Galilei. La pluripremiata squadra giuliese ospita, in questi giorni, gli atleti della Nazionale italiana di Basket in carrozzina. Per il primo cittadino, si è trattato di un ennesimo ritorno tra i ragazzi dell’Amicacci, stavolta con l’emozione di incontrare anche la squadra azzurra.

“Essere qui – ha detto il sindaco – è stare a casa. Questi atleti, tutti, sono i “nostri” campioni, l’esempio di come lo sport possa migliorare la società e cambiare il destino di una persona. La disabilità è una sfida che è vinta, sempre, quando in campo scendono l’entusiasmo, l’orgoglio, la voglia di vincere. Oggi ringraziamo l’ Amicacci Abruzzo, il presidente Edoardo D’Angelo, il patron Peppino Marchionni e tutti questi meravigliosi giovani che, in canotta azzurra o giallorossa, portano in campo, ogni giorno, un messaggio di ottimismo e di rinascita”.