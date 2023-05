1° Gran Premio di Primavera: evento di beneficenza a Giulianova

Il patron dell’evento, Gabriele Barcaroli, regala un defibrillatore per una scuola giuliese. Il percorso turistico di solo autovetture Ferrari sfileranno a Giulianova e Tortoreto

GIULIANOVA – Per il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, le città di Giulianova e Tortoreto si coloreranno di “rosso” Ferrari. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento erano presenti: Gabriele Barcaroli, consulente sportivo e patron dell’evento; Dino Natali, Presidente della Scuderia Ferrari Club Villa Rosa di Martinsicuro e Paolo Giorgini, Assessore alla Cultura della Città di Giulianova. Il programma prevede il ritrovo e l’iscrizione degli equipaggi Ferrari davanti l’Hotel Cristallo e successivamente posizionarsi su Viale Orsini per la partenza (altezza bar Asso di Picche) e Via Nazario Sauro.

Il percorso di regolarità, come hanno specificato gli organizzatori, si snoderà tra il lungomare di Giulianova e fino alla frazione Terrabianca di Tortoreto, per poi rientrare a Giulianova passando per il lungomare per tornare al punto di partenza di Viale Orsini. Il secondo percorso sarà solo sulle vie centrali e lungomare giuliese per poi terminare in Via Sauro. Durante il pranzo sociale, nei locali dell’Hotel Cristallo, verranno premiati i migliori equipaggi e auto di particolare interesse storico-collezionistico. Tra le 30 auto partecipanti (provenienti dall’Umbria, Marche, Lazio e da altre province abruzzesi), ma le iscrizioni sono ancora aperte fino alla mattina del 2 giugno, anche un equipaggio tutto “rosa” con una Ferrari 348 TS berlinetta guidata da Lidia Ciccarelli e la navigatrice, Arianna Caprioni.

Al termine della manifestazione, il patron Barcaroli, svelerà il vincitore della IV edizione del Premio Autoscuola Agenzia San Flaviano di Giulianova. Per la cronaca, il premio, negli anni passati, è stato assegnato ad illustri personaggi come il pilota Gabriele Tarquini, i giornalisti Paolo Di Mizio e Gianfranco Mazzoni nella prima edizione. Successivamente, nella seconda edizione, il neurochirurgo Beniamino Alessandro Nannavecchia e nella terza, il pilota Giuseppe Polisini, l’imprenditore Gino Barbarossa e l’ingegnere automobilistico della Ferrari – Maserati, Francesco Caruso.

Soddisfatto il Presidente della Scuderia Ferrari Villa Rosa di Martinsicuro, Dino Natali, il quale ha dichiarato: “questa giornata, pensata e voluta come una passeggiata per le vie di Giulianova e Tortoreto, ha lo scopo di riunire tutti coloro che hanno voglia di sentire il rombo del cavallino rampante. Per me – prosegue il Presidente – è motivo di orgoglio festeggiare con questo evento i 20 anni consecutivi del sodalizio vibratiano a Giulianova”.

Al temine della conferenza stampa, il patron Gabriele Barcaroli, ha donato per conto della sua “Autoscuola Agenzia San Flaviano”, un defibrillatore alla Città di Giulianova da destinare ad una scuola giuliese dichiarando: “…donando questo defibrillatore, in occasione di questo evento sportivo, voglio concretamente contribuire al sostegno della città che ospita questo raduno motoristico”.

Anche l’Assessore della città di Giulianova, Paolo Giorgini, ha ringraziato gli organizzatori: “…sono grato al patron Barcaroli per questo regalo fatto alla nostra Città e all’intera comunità scolastica giuliese. La sua iniziativa sportiva – conclude Giorgini – è veicolo di immagine turistica e culturale per Giulianova, per questo motivo lo ringrazio due volte”. Alla manifestazione ha contribuito, oltre ai numerosi sponsor, anche Rosita Braga della “Errebi eventi” di Giulianova.