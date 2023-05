Pescara Jazz 2023: il programma completo

Dal 9 al 31 luglio si svolgerà la cinquantunesima edizione del Festival organizzato e promosso dall’Ente Manifestazioni Pescaresi

PESCARA – È stata presentata ufficialmente oggi, presso la sala consiliare del Comune di Pescara, la cinquantunesima edizione del Pescara Jazz, il festival organizzato e promosso dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, che si svolgerà dal 9 al 31 luglio con 11 spettacoli in programma che vedranno alternarsi sul palco i nomi più prestigiosi e i protagonisti più importanti del panorama nazionale e internazionale del jazz.

Sono intervenuti, oltre al direttore artistico Angelo Valori, il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, il Sindaco del Comune di Pescara Carlo Masci, l’assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota, l’assessore comunale al Turismo e ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese e Valter Meale, Presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi. Erano presenti inoltre Simone D’Angelo, vicepresidente e portavoce dell’Ente Manifestazioni, i consiglieri del CdA dell’Ente e Manuela Peschi e Salvatore Di Pino, rispettivamente presidente e vicepresidente della Commissione Cultura del Comune di Pescara.

Prende per primo la parola il Sindaco Carlo Masci, che dopo essersi complimentato per il lavoro svolto dagli assessori comunali alla Cultura e al Turismo e dal CdA dell’Ente Manifestazioni, dichiara soddisfatto: “È un festival che dal 1969 continua una tradizione jazzistica che ha visto i più grandi artisti internazionali calcare per decenni il palcoscenico di questa città, con nomi importanti di grandissima qualità che fanno di Pescara la capitale delle manifestazioni d’Abruzzo”.

“Presentare oggi il cartellone della cinquantunesima edizione del festival – afferma Valter Meale Presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi – è grande motivo di orgoglio perché torna al festival la grande musica internazionale con artisti del calibro di Jethro Tull, Marcus Miller, Dianne Reeves, e Dee Dee Bridgewater e tanti altri. La manifestazione si svolgerà come ogni anno in due location suggestive: i tre appuntamenti del 10, 11 e 12 luglio saranno ospitati nell’Arena del Porto turistico Marina di Pescara, mentre gli altri concerti si terranno come di consueto al Teatro d’Annunzio, che quest’anno si presenterà al pubblico in una veste rinnovata”.

Prende la parola il direttore artistico del Festival, il Maestro Angelo Valori che commenta: “Sono particolarmente fiero di questa edizione straordinaria del festival che definirei la migliore e la più completa da quando nel 2017 ne ho assunto la direzione artistica. Si tratta di un festival che presenta i diversi aspetti del jazz, dove la mia visione è stata quella di descrivere il jazz come molteplice, presentandone i tanti aspetti e le contaminazioni, e questa edizione propone uno spaccato molto importante e molto ampio con gruppi e musicisti davvero di straordinario valore internazionale”.

Interviene per i saluti istituzionali il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, che sottolinea come la città di Pescara, pur non avendo le stesse ingenti risorse di altri festival molto conosciuti che si svolgono nel territorio nazionale, sia comunque riuscita a garantire eventi di qualità, grazie a manifestazioni qualificate come il Pescara Jazz, il Festival Dannunziano e altro ancora.

L’assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota dichiara soddisfatta “Con questa edizione del festival si aggiunge un ulteriore importante tassello al puzzle del cartellone estivo della Città di Pescara. Ringrazio l’Ente Manifestazione e il direttore artistico per la grande qualità di questa edizione del festival e per averla resa accessibile a tutti con prezzi contenuti”.

“Mi unisco al Sindaco nell’affermare che Pescara possa essere considerata la capitale degli eventi – puntualizza Alfredo Cremonese – assessore al Turismo e ai Grandi eventi – Tengo inoltre a sottolineare che da tempo il Comune investe tantissime risorse, sia per le manifestazioni sportive, che per quelle culturali e musicali e che per questo, qui a Pescara, cittadini e turisti possono partecipare ad eventi organizzati e offerti al pubblico gratuitamente”.

Il grande impegno del Comune di Pescara in termini di risorse, ha interessato non soltanto la Giunta, ma anche la Commissione Cultura: “Grazie allo stanziamento dei fondi per l’EMP a inizio anno, è stato possibile garantire una programmazione di qualità e l’organizzazione di un festival di tale portata, che vede la presenza di artisti di fama mondiale”. Ad affermarlo il vicepresidente della Commissione cultura Salvatore Di Pino, presente alla conferenza con la Presidente della Commissione Manuela Peschi.

PROGRAMMA

Ad aprire questa edizione del festival il 9 luglio ci sarà Damien Rice, uno dei songwriter più famosi della sua generazione. È un artista internazionale riuscito a varcare i confini dell’Irlanda con un sound inconfondibile, che da sempre lo contraddistingue. Divenuto famoso per il romantico quanto struggente album «O», suona chitarra, piano, basso, clarinetto e percussioni.

Probabilmente il principale appuntamento, molto atteso, è quello degli Snarky Puppy in programma il 27 luglio, che saranno a Pescara per la prima volta. Band americana tra le più acclamate degli ultimi decenni, con all’attivo ben cinque Grammy Awards e numerosi altri riconoscimenti, continuano a rifarsi alla propria indole “underground” in virtù di uno slancio creativo che valica qualsiasi genere musicale e incrocia diverse generazioni di ascoltatori. Rappresentano probabilmente il gruppo del nuovo jazz più importante e più ricercato a livello mondiale. Capitanati dal bassista Michael League, riescono a unire un altissimo livello tecnico alla grande popolarità.

Tra le presenze internazionali più prestigiose di questa edizione del festival ci sarà anche Marcus Miller, uno dei più importanti bassisti al mondo, compositore, nonché uno dei musicisti che può vantare una carriera straordinaria a livello internazionale. Definito come uno degli artisti più influenti del nostro tempo, Marcus Miller sale alla ribalta come bassista della band di Miles Davis negli anni Ottanta e sarà presente al festival per l’appuntamento del 16 luglio, a testimoniare la forte connotazione internazionale di questa edizione grazie alla grande presenza di rappresentanti dei vertici mondiali del Jazz.

Spettacolari i concerti di due straordinarie artiste internazionali come Dianne Reeves, che salirà sul palco del Teatro d’Annunzio il 13 luglio, e Dee Dee Bridgewater, in programma il 14 luglio, essendo due delle più importanti cantanti jazz a livello mondiale.

Dianne Reeves è di certo una delle più illustri Jazz Ladies del nostro tempo ed ogni suo concerto è un appuntamento con l’emozione. Artista assai versatile e di grande comunicativa, vincitrice di vari Grammy Awards, sul palco sarà accompagnata da John Beasley al pianoforte, Romero Lubambo alla chitarra, Reuben Rogers al basso e Terreon Gully alla batteria.

L’appuntamento con la voce straordinaria di Dee Dee Bridgewater, tra le più famose interpreti al mondo, è frutto di una collaborazione con la Medit Orchestra ed è una produzione che nasce a Pescara, sotto forma di residenza artistica.

“È un fatto straordinario di cui vado molto fiero, sia come direttore artistico, sia come musicista – puntualizza Valori – ed è un’occasione unica, anche per i giovani musicisti e gli studenti, che partendo da Pescara faranno una tournée nazionale con una delle più importanti voci mondiali del jazz”.

Nel fantastico cartellone 2023 da segnalare la data del 17 luglio, tappa di quello che sarà il tour di addio dei Manhattan Transfer, un pezzo di storia della musica jazz, una band con una carriera incomparabile che ha vinto ben 10 Grammy Awards.

Il 12 luglio arrivano gli Yellow Jackets, uno dei gruppi storici del jazz rock, della cosiddetta musica fusion a livello internazionale, un gruppo storico, in carriera da oltre trent’anni, con un successo mondiale. A Pescara si presenteranno con la formazione originaria degli anni Novanta con Bob Mintzer al sax, Russell Ferrante al piano, Dane Alderson al basso e Will Kennedy alla batteria.

Il 15 luglio è la volta di Louis Cole, è uno dei giovani più promettenti a livello internazionale, anche se è già conosciutissimo in tutto il mondo. Ha già 13 anni di attività alle spalle che lo hanno portato ad essere uno dei musicisti più importanti della sua generazione, soprattutto nel jazz funk, una musica molto giovanile, molto viva e venata di elettronica. È un genere che unisce una certa melodia pop alle armonie del jazz e ai ritmi del funk. Un genere molto contaminato, che potrebbe rappresentare il futuro, come una sorta di jazz influenzato dall’Avant Pop. Sarà probabilmente la grande sorpresa di questo Festival.

È un viaggio avventuroso l’incontro di Rita Marcotulli e Israel Varela, un viaggio alla ricerca di tanti suoni che rimandano al jazz, al flamenco, alla musica araba e indiana, che potremo ascoltare il 15 luglio, nella stessa serata di Louis Cole.

Parte essenziale del programma è costituito dai musicisti italiani. Il 10 luglio abbiamo due grandi esponenti del jazz italiano, Roberto Gatto e Raffaele Casarano, un’unione tra un musicista più conosciuto e più esperto e un giovane tra i migliori della sua generazione.

È una produzione con l’Italian Contemporary Orchestra, diretta da Antonella De Angelis, a vedere come voce protagonista quella di Cinzia Tedesco, che l’11 luglio presenterà un programma dedicato all’opera in jazz. Questo tema non è nuovo al Pescara Jazz, essendosi rivelata un’idea musicale vincente quella di riprendere famose melodie tratte dal repertorio dell’opera rielaborandole con il linguaggio contemporaneo del jazz. Altra caratteristica di questa produzione è quella che dà il titolo al concerto, “Donne tra opera e jazz”, poiché vengono rielaborate le melodie più straordinarie del teatro musicale italiano attraverso due figure femminili: la cantante Cinzia Tedesco, interprete principale, e la direttrice d’orchestra, l’abruzzese Antonella De Angelis.

L’appuntamento dell’11 luglio con Cinzia Tedesco sarà preceduto dall’esibizione del trio composto da Gabriele Mirabassi, Cristina Renzetti, Roberto Taufic con lo spettacolo “Attenzione col Tubarone! Il Brasile degli italiani”. Cristina Renzetti è una tra le più raffinate e attive interpreti di musica brasiliana nel nostro Paese, da As Madalenas al Trio Correnteza.

La chiusura del cartellone del Pescara Jazz il 31 luglio, è affidata al gruppo storico del rock Jethro Tull, un ritorno atteso e gradito per il festival e per il pubblico pescarese. È concerto che, unitamente all’appuntamento di apertura di Damien Rice, va a completare un programma di spettacoli che esulano dal repertorio jazz, seppur contaminato, per puntare l’attenzione al mondo della canzone e a quello del pop e del rock.

CALENDARIO PESCARA JAZZ 2023

9 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

DAMIEN RICE

10 luglio 2023

Arena del Porto Turistico

ROBERTO GATTO

“LIFETIME, La musica di Tony Williams”

Roberto Gatto, batteria; Alfonso Santimone, pianoforte, tastiere, elettronica; Marcello Allulli, sax; Umberto Fiorentino, chitarra; Pierpaolo Ranieri, basso elettrico

RAFFAELE CASARANO

“ANÌ LIVE”

Raffaele Casarano, sax, elettronica; DJ Bonnot; Mirko Signorile, pianoforte; Alessandro Monteduro, percussioni; Marco D’ Orlando, batteria

11 luglio 2023

Arena del Porto Turistico

GABRIELE MIRABASSI, CRISTINA RENZETTI, ROBERTO TAUFIC

“ATTENZIONE COL TUBARONE! IL BRASILE DEGLI ITALIANI”

Gabriele Mirabassi, clarinetto; Roberto Taufic, chitarra; Cristina Renzetti, voce

CINZIA TEDESCO “Donne tra Opera e Jazz”

Cinzia Tedesco: voce

Stefano Sabatini, pianoforte e arrangiamenti; Luca Pirozzi, contrabbasso; Pietro Iodice, batteria

Arrangiamento archi, Pino Jodice

Italian Contemporary Orchestra diretta da Antonella De Angelis

12 luglio 2023

Arena del Porto Turistico

YELLOW JACKETS

Bob Mintzer, sax; Russell Ferrante, piano; Dane Alderson, basso; Will Kennedy, batteria

13 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

DIANNE REEVES

Dianne Reeves, voce; John Beasley: pianoforte; Romero Lubambo, chitarra; Reuben Rogers: basso; Terreon Gully, batteria

14 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

DEE DEE BRIDGEWATER meets MEDIT ORCHESTRA conducted by ANGELO VALORI

15 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

RITA MARCOTULLI, ISRAEL VARELA & ARES TAVOLAZZI TRIO

Rita Marcotulli, pianoforte; Ares Tavolazzi, contrabbasso; Israel Varela, batteria

LOUIS COLE

Louis Cole, batteria, voce; Petter Olofsson, basso; Israel Strom, tastiere; Genevieve Artadi, backing vocals

16 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

MARCUS MILLER

Marcus Miller, basso; Anwar Marshall, batteria; Donald Hayes, sax; Xavier Gordon, tastiera; Russell Gunn, tromba

17 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

THE MANHATTAN TRANSFER “The Big Farewell Tour!”

27 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

SNARKY PUPPY

31 luglio 2023

Teatro d’Annunzio

JETHRO TULL

PREZZI PESCARA JAZZ 2023

Arena del Porto Turistico Marina di Pescara

10 Roberto Gatto “Lifetime”

Raffaele Casarano “Anì Live”

€ 15,00

11 Gabriele Mirabassi, Cristina Renzetti, Roberto Taufic

Cinzia Tedesco “Donne tra Opera e Jazz”

€ 15,00

12 Yellow Jackets

€ 25,00

Abbonamento Porto Turistico Marina di Pescara € 35,00

Teatro d’Annunzio

13 Dianne Reeves

1° settore: € 35,00 2° settore: € 30,00

14 Dee Dee Bridgewater meets Medit Orchestra

1° settore: € 35,00 2° settore: € 30,00

15 Rita Marcotulli, Israel Varela & Ares Tavolazzi Trio

Billing: Louis Cole

1° settore: € 30,00 2° settore: € 25,00

16 Marcus Miller

1° settore: € 35,00 2° settore: € 30,00

17 The Manhattan Transfer “The Big Farewell Tour!”

1° settore: € 35,00 2° settore: € 30,00

27 Snarky Puppy

1° settore: € 40,00 2° settore: € 35,00

Abbonamento Teatro d’Annunzio 1° settore: € 110,00 2° settore: € 80,00

I prezzi si intendono comprensivi di diritti di prevendita

Fuori abbonamento

09 Damien Rice Poltronissima: € 60,00 + 9,00 dp

Poltrona: € 50,00 + 7,50 dp

Gradinata non numerata: € 40,00 + 6,00 dp

31 Jethro Tull Poltronissima: € 65,00 + 9,75 dp

Poltrona: € 55,00 + 8,25 dp

Gradinata non numerata: € 40,00 + 6,00 dp

BIGLIETTERIE E INFO POINT

Teatro d’Annunzio – Lungomare C. Colombo 122

Il botteghino del teatro è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 (escluso festivi, tel. 342.9549562), e la sera degli spettacoli anche dalle ore 20 in poi. I biglietti sono inoltre disponibili online sui circuiti Ciaotickets e TicketOne.

Sul sito www.entemanifestazionipescaresi.com, sulle pagine Facebook e Instagram, approfondimenti, immagini e curiosità sul programma.