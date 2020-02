Martedì 18 febbraio presso la Sala Consiglio della Provincia di Teramo Matteo Canzari parlerà dell’architettura software di WordPress

TERAMO – Proseguono gli appuntamenti mensili dedicati agli appassionati del web ed in particolare della piattaforma WordPress, leader mondiale per la realizzazione di siti web.

Nell’evento n. 15, previsto per Martedì 18 Febbraio 2020 alle ore 18.80 presso la Sala Consiglio della Provincia di Teramo (via G. Milli, 2 – primo piano), Matteo Canzari, Ingegnere Informatico, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) – Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, ci parlerà dell’architettura software di WordPress. Il saper guidare una macchina non fa un buon pilota. Per fare il tempo sul giro, sfruttare al massimo il proprio mezzo, il “manico” non basta, ma bisogna conoscere come funziona la propria auto, le componenti, la manutenzione.

Ovviamente un pilota non deve essere un meccanico, ma deve conoscere cosa c’è dentro il cofano del suo bolide. Con WordPress è lo stesso. Potremmo usarlo “alla cieca”, ma se vogliamo sfruttarlo al pieno delle sue potenzialità dobbiamo sapere cosa c’è sotto il cofano, come funziona, come ragiona… dobbiamo sporcarci anche noi le mani, anche se non siamo dei programmatori. In questo talk apriremo il cofano e capiremo a che servono tutti quei file, quelle cartelle, ma soprattutto qual è l’architettura che lo tiene in piedi. In questo modo saremo più consapevoli quando useremo un plugin, quando faremo un aggiornamento o quando sentiremo i meccanici parlare.

Informazioni e dettagli dell’evento al link https://www.meetup.com/it-IT/WordPress-Meetup-Teramo/events/268215070/

L’incontro è pensato per tutti gli appassionati di WordPress anche senza capacità di programmazione, ma con tanta voglia di capire come funziona la macchina.

Per chi non fosse in grado di partecipare di persona, ci sarà la trasmissione in diretta streaming sul nuovo canale YouTube del WordPress Meetup Teramo. Ecco il link per seguire l’evento:

https://www.youtube.com/watch?v=_6xBirMDSzI

Cos’è il WordPress Meetup Teramo

Il WordPress Meetup Teramo rappresenta una realtà teramana nel panorama dell’informatica e della comunicazione: WordPress è un software open-source gratuito per la realizzazione di siti web. Ad oggi è di gran lunga il sistema più diffuso al mondo considerato che oltre il 30% dei siti web è basato su tale software. Il progetto viene portato avanti da migliaia di volontari in tutto il mondo, ed è coordinato da una fondazione no-profit americana (WordPress Foundation).

Anche in Italia la diffusione del software (e della Community che ci ruota intorno) è in continua crescita. L’organizzazione è articolata in gruppi locali che vengono chiamati appunto WordPress Meetup. Al momento ne esistono 33 in Italia, tra cui quello di Teramo, nato a settembre 2018 (elenco completo: https://it.wordpress.org/meetup/).

La Community di Teramo è rivolta a chiunque sia interessato a WordPress: sviluppatori, blogger, editori, designer, utenti alle prime armi o anche semplici curiosi. Gli incontri sono liberi, gratuiti e aperti a tutti: non serve essere esperti, basta aver voglia di conoscere, incontrarsi e condividere. Tipicamente gli incontri si tengono su base mensile e durano un paio d’ore durante le quali si svolge una presentazione da parte di un relatore qualificato, seguita da una discussione aperta tra tutti i partecipanti. Lo scopo è puramente divulgativo e formativo, senza alcun fine promozionale o lucrativo. Tutto è portato avanti su base volontaria; né i relatori, né gli organizzatori ricevono compensi o rimborsi spese.

Per maggiori informazioni consultare il sito web https://wpteramo.it. È possibile iscriversi al gruppo sulla piattaforma Meetup: https://www.meetup.com/it-IT/WordPress-Meetup-Teramo/