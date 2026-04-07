Aeroporto d’Abruzzo: nessuna restrizione ai voli per il carburante

PESCARA – In riferimento ad alcune notizie circolate su testate online, l’Aeroporto d’Abruzzo precisa che non è stata applicata alcuna restrizione ai voli legata a presunte limitazioni di carburante.

Nei giorni scorsi si è verificato un guasto tecnico a una delle due autobotti dedicate al rifornimento degli aeromobili. Si tratta di un episodio del tutto indipendente dalle problematiche che hanno interessato altri aeroporti italiani e che non ha compromesso la capacità di deposito del carburante.

Con una sola autobotte operativa, alcune procedure di rifornimento potrebbero aver registrato lievi rallentamenti, senza però incidere sulla regolare programmazione dei voli. Nel corso della settimana è previsto l’arrivo di un mezzo sostitutivo, che consentirà il pieno ripristino dell’operatività.

L’Aeroporto d’Abruzzo conferma quindi la totale continuità dei servizi e invita a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali per informazioni accurate e aggiornate.