DOCudì2026, secondo appuntamento: il viaggio tra Giappone e Abruzzo nel documentario di Alessia Ambrosini

PESCARA – Prosegue il viaggio cinematografico di DOCudì2026, la 13ª edizione del concorso dedicato al cinema documentario in programma dal 20 marzo al 9 maggio all’auditorium Cerulli. Giovedì 9 aprile sarà la volta di “Giappone – Abruzzo: le connessioni nascoste / Alessandro Valignano”, il nuovo lavoro della regista Alessia Ambrosini, che sarà presente in sala per introdurre la proiezione e dialogare con il pubblico.

Il documentario, coprodotto da Monti & Ambrosini S.R.L. e Fondazione PescarAbruzzo, esplora le sorprendenti relazioni che, da oltre quattro secoli, uniscono il Giappone alla regione Abruzzo, considerata dai giapponesi una vera e propria “Porta d’Europa”. (Fonti: materiali stampa ufficiali)

Un ponte culturale lungo 400 anni

Il film è dedicato alla memoria di Marisa Di Russo, yamatologa abruzzese di fama internazionale e studiosa della figura di padre Alessandro Valignano, gesuita nato a Chieti nel 1539 e protagonista della diffusione del cristianesimo in Giappone.

Girato tra Tokyo, Osaka, Nagasaki, Minami-Shimabara e Chieti, il documentario racconta storie, luoghi e personaggi che hanno contribuito a costruire un dialogo culturale profondo tra due mondi apparentemente lontani. A Minami-Shimabara, ad esempio, è presente una copia identica della statua di Valignano che campeggia in piazza San Giustino a Chieti: un simbolo della memoria condivisa tra le due comunità.

La proiezione è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su: https://luma.com/docudi2026

Biofilmografia della regista Alessia Ambrosini

Nata a Pescara, con un percorso professionale atipico, Ambrosini è stata tra le prime donne in Italia a occuparsi di nomi a dominio internet e a utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale in ambito cinematografico, sia per la generazione di scene sia per le musiche.

Dal 2004 è amministratore unico della Monti & Ambrosini S.r.l., attiva nella consulenza gestionale, nell’editoria e, dal 2022, nella produzione audiovisiva.

Filmografia essenziale