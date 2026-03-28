Maltempo in Abruzzo, chiuso un tratto della statale 487 a Sant’Eufemia a Maiella

CARAMANICO TERME – A causa delle intense precipitazioni nevose che stanno interessando l’area montana del Pescarese, un tratto della strada statale 487 “di Caramanico Terme” è stato temporaneamente chiuso al traffico all’altezza del comune di Sant’Eufemia a Maiella.

Sul posto è presente il personale Anas, impegnato nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni necessarie per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

L’azienda ricorda le proprie campagne di sensibilizzazione alla guida responsabile: “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” e “Guida e Basta!”. Per informazioni sulla circolazione è attivo il Servizio Clienti Pronto Anas al numero verde 800.841.148.

La situazione è monitorata costantemente e aggiornamenti saranno forniti in base all’evoluzione delle condizioni meteo e degli interventi in corso.