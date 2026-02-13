Confindustria Abruzzo in missione in Libano: cooperazione e investimenti

REGIONE – Dal 16 al 19 febbraio 2026 Confindustria Abruzzo Medio Adriatico sarà protagonista di una missione istituzionale ed economica in Libano, organizzata dal Mediterranean Forum of Local Governments & Business con il supporto dell’Ambasciata libanese in Italia. Dopo il successo dell’incontro alla Camera dei Deputati del 28 novembre, la delegazione italiana incontrerà ministri ed esponenti dell’economia libanese per sviluppare un piano concreto di cooperazione tra i due Paesi.

Tra gli appuntamenti principali sono previsti incontri con il Ministro dell’Economia Amer Bisat, il Ministro dell’Industria Joe Issa El-Khoury e il Presidente delle Lebanese Economic Organizations Mohamed Choucair. Durante la missione verranno presentate opportunità di investimento, progetti di co‑manufacturing e prospettive di collaborazione industriale nel Mediterraneo.

Per Confindustria interverranno Lorenzo Dattoli e Massimiliano Iocco, che sottolineano l’importanza strategica della missione per rafforzare i rapporti tra Italia, Abruzzo e Libano. Il programma proseguirà il 18 e 19 febbraio con ulteriori incontri bilaterali e una sessione con l’Association of Lebanese Industrialists dedicata allo sviluppo di partnership industriali.