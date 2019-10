Festa di Ognissanti 2019 in Abruzzo: gli eventi in programma

Castagnate, sagre, mostre, musica dal vivo, serate disco. Gli appuntamenti per la Festa di Ognissanti 2019 in Regione

Venerdì 1° novembre ricorre la Festa di Tutti i Santi, o di Ognissanti, durante la quale vengono celebrati la gloria e l’onore di tutti i Santi della Cristianità. Decretata festa di precetto da parte del Re Franco Luigi il Pio nell’835 su richiesta di papa Gregorio IV e con il consenso di tutti i vescovi, è anche festività nazionale durante la quale il lavoratore ha diritto di astensione dal lavoro. E allora, lontano dagli impegni, perchè non trascorrere la giornata ammirando i colori accesi dell’autunno o degustare prodotti tipici e piatti sfiziosi di territorio o ancora visitando una mostra? In tutta la Regione sono tanti gli appuntamenti in agenda. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

Per le mostre ricordiamo la mostra fotografica collettiva Sottopelle presso le sale del Museo delle Genti D’Abruzzo e Ora comincia il bello presso la Fondazione PescarAbruzzo. Per le escursioni si segnalano la paseggiata nella Valle dell’Orfento lungo il Sentiero delle Scalelle oppure l’escursione ad anello al Monte Mileto, la castagnata con vin brulè a Roccacaramanico e la gita in canoa nella Valle del Tirino. Al MamiWata si torna a cantare e a ballare con i Malamor sulle rime di Mannarino e le melodie di Bandabardò; a Il Marchese Brillo i Radiosupernova riproporranno i grandi successi degli Oasis mentre al Loft 128 di Spoltore i Ciao Lucio renderanno omaggio alla musica di Lucio Dalla. per la movida pescarese rimandiamo all’apposita sezione. Ricordiamo che a Montesilvano prosegue Salsitaly Winter, manifestazione dedicata agli amanti del caraibico che prevede la presenza di artisti internazionali e internazionali.

Provincia di Chieti

A Perano prima giornata di Borgo DiVino: un percorso gastronomico tra le vie de centro storico con degustazione di prodotti tipici, vino novello e galà dei grandi vini d’Abruzzo. Nel centro Storico di Frisa Festa dell’olio nuovo: sapori tipici, degustazione di olio nuovo, musica dal vivo e intrattenimento. Per chi vuole trascorrere qualche ora al’aria aperta ci sono in programma l’escursione alla Cascata di San Giovanni e quelle sulla Costa dei Trabocchi (a cavallo oppure in e-bike). A Chieti, al Cafè Racer Gli Svitati riproporranno le piu belle canzoni italiane di ieri e di oggi mentre allo Stammtisch Tavern torneranno gli Hydra Live. Al Tamarillo Brillo a Lanciano i Tra palco e realtà renderanno il loro tributo a Ligabue. Si gioca al Cervellone al Tikitaka di Francavilla al mare; si balla latino al Green Shark di Perano e al Mondo Bongo di Francavilla al mare

Provincia de L’Aquila

A Montereale si rinnova il consueto appuntamento con la Fiera di Ognissanti. Sagra della castagna a Cesaproba, dove si potranno assaporare numerose specialità gastronomiche preparate unicamente con i migliori prodotti tipici locali, e a Santa Marie, dove un lungo percorso eno-gastronomico, che si snoderà per le suggestive stradine del centro storico, proietterà il visitatore indietro nel tempo. Tra le gite all’aria aperta si segnalano le escursioni a cavallo nelle valli limitrofe a Scanno e in Val d’Arano, le passeggiate sul lago di San Domenico a Villalago e sul lago di Scanno e quella nelle Gole del Sagittario. All’Irish Cafè a L’Aquila si potranno ascoltare le più belle canzoni di De Gregori, Battisti, Dalla, Fossati e Concato. Si balla al Bambola a L’Aquila.

Provincia di Teramo

A Pagliare di Morro d’oro prosegue Autunno in festa con buon cibo, musica live e fiumi di birra artigianale. A Sant’Egidio alla Vibrata si svolge Sapori d’Autunno mentre a Crognaleto Torna Tuber magnatum Est, la festa dedicata al tartufo bianco: cinque giorni all’insegna di colori, sapori, odori e tradizioni dell’entroterra abruzzese e teramano. A Campli Grande festa di Ognissanti con, a pranzo e a cena, polenta con porcini, salsicce, porchetta, frittelle, castagne alla brace e vin brulè. Passeggiata sotto le stelle nel centro storico di Arsita, accompagnati da buona musica, artisti di strada, stand gastronomici e tanto altro. Consueto cena e dopocena del venerdì al Victory Pub di Roseto degli Abruzzi. Si balla latino al Blu Max di Tortoreto.