Vasto, recuperate in A14 due autovetture rubate

VASTO – La Polizia Stradale di Chieti – Sottosezione di Vasto Sud A/14 la scorsa notte ha eseguito un’attività volta alla repressione dei reati contro il patrimonio in A/14 località Campomarino (CB). Verso le ore 5.00 la Pattuglia della Sottosezione Polizia Autostradale di Vasto Sud intercettava sulla carreggiata sud della A/14 un’autovettura Ford Kuga il cui conducente non si fermava all’alt impostogli.

Il conducente del veicolo fuggitivo dopo aver posto in atto alcune manovre pericolose per la circolazione lo abbandonava ancora in movimento dopo il casello di Termoli dandosi alla fuga nelle campagne circostanti. Gli agenti operanti dopo l’inseguimento iniziavano un attività di perlustrazione trovando un’altra autovettura Alfa Romeo Giulietta anch’essa provento di furto.

Dai primi accertamenti emergeva che la Ford Kuga era stata rubata in Ascoli Piceno mentre la Alfa Romeo Giulietta nella provincia di Foggia.

Questi rinvenimenti assumono particolare interesse per la loro successione temporale, ma soprattutto prima della restituzione dei veicoli ai rispettivi proprietari saranno analizzate dettagliatamente le fasi ed i particolari delle attività delittuose su cui la Polizia Stradale di Chieti proseguirà le indagini.