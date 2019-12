Allegrino: “Un invito a proseguire l’impegno a favore del bene comune”

PESCARA – É stato uno spaccato di umanità, partecipazione e speranza quello emerso ieri pomeriggio, all’auditorium Petruzzi, in occasione della presentazione del libro “Gli altri siamo noi”, pubblicato da Antonella Allegrino per riassumere e ‘restituire’ alla città la sua esperienza di assessore comunale alle Politiche sociali, incarico rivestito dall’ottobre del 2016 fino a maggio del 2019 con la giunta guidata dall’ex sindaco Marco Alessandrini.

Un’iniziativa condivisa dall’imprenditrice pescarese, con i rappresentanti di organizzazioni di solidarietà sociale, che hanno portato la loro testimonianza sui principali progetti e attività realizzati, durante il periodo di assessorato, a favore dell’inclusione sociale, del rispetto dei diritti dei disabili, dei minori, delle donne, degli anziani, dei senza dimora, degli immigrati ma anche per diffondere i valori dell’uguaglianza, della democrazia e della libertà tra i giovani e rafforzare la vicinanza delle istituzioni alle famiglie.

“Il libro riassume la mia esperienza amministrativa insieme a una serie di riflessioni e immagini- spiega Antonella Allegrino – Ma, al di là del racconto, contiene una sollecitazione a continuare l’impegno a favore del bene comune, un bene che diventa contagioso e che restituisce tanta energia. Il messaggio è stato pienamente recepito dai volontari, gli operatori sociali, i docenti, gli artisti, i disabili, i senza dimora e i semplici cittadini che hanno preso parte alla presentazione e che hanno voluto raccontarsi, insieme a me, alla città. É stata la rappresentazione, molto commovente e partecipata, di un tessuto sociale animato da persone autentiche, generose, che operano in modo silenzioso e disinteressato per essere ogni giorno accanto agli ultimi, i sofferenti, i malati, i minori, le famiglie disagiate e gli emarginati. Sono i ‘semi’ di solidarietà che ho voluto piantare durante la mia esperienza amministrativa e che stanno continuando a dare frutto. Proseguirò, attraverso la onlus che presiedo e che porta il nome di mio padre Domenico, la collaborazione con queste forze vive e generose della comunità, nella convinzione che insieme si possa diffondere la speranza e promuovere un cambiamento che ci porti ad essere cittadini attivi, responsabili e animati da una cultura del ‘noi'”.