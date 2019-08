Film in Abruzzo: novità al cinema dall’8 agosto [trailers]

Quattro i film in uscita l’8 agosto: Bring the soul, Fast and Furious – Hobbs and Shaw, Goldstone e The Quake. Trame e trailers

Musicali, di azione, thriller, drammatici: sono i nuovi film in uscita giovedì 8 agosto.

Questa settimana le novità sono quattro ovvero “Hobbs & Shaw”, “Bring the Soul”, “Goldstone – Dove i mondi si scontrano” e “The Quake: il terremoto del secolo”. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con il documentario musicale incentrato sulla boyband sudcoreana Bring the Soul. Il giorno successivo al concerto finale del loro tour in Europa, su un tetto a Parigi, il gruppo decide di condividere le proprie esperienze. Uno scorcio nel mondo dei BTS lontano dal palco, con discussioni di gruppo e spettacolari performance del tour.



Goldstone – Dove i mondi si scontrano è un thriller diretto da Ivan Sen, che racconta la storia del detective Jay Swan. Questi, indagando sul caso di una persona scomparsa, giunge nella cittadina mineraria di Goldstone, dove viene arrestato per guida in stato di ebbrezza da un giovane poliziotto locale di nome Josh, Tra i due si instaura un rapporto di antipatia reciproca. antipatia. Quando la stanza del motel dove alloggia Jay viene fatta saltare in aria, il detective decide di indagare sulla rete di criminalità e corruzione locale; per fare questo Jay dovrà accantonare le divergenze con Josh per scoprire quale verità si celi a Goldstone.



Chiudiamo questa carrellata di novità con The Quake: il terremoto del secolo. ilgeologo Kristian Elkjord è un uomo dalla vita privata instabile: l’ossessione verso il suo lavoro lo ha portato a separarsi dalla moglie Idun e a trascurare i due figli. La sua grande esperienza e il suo intuito di geologo lo portano a scoprire che Oslo è minacciata da un catastrofico terremoto, abbastanza potente da distruggere l’intera città. Convincere di questo le persone che gli stanno intorno sarà un’impresa difficile, ma non abbastanza da scoraggiarlo a tentare di salvare la sua famiglia intrappolata in uno dei grattacieli più alti di Oslo, duramente colpito dallo sciame sismico che violentemente sta demolendo ogni cosa.