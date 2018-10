Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Dalla disco alle sonorità latine il primo weekend di ottobre tutto da ballare

PESCARA – Primo weekend di ottobre ricchissimo di occasioni di divertimento a Pescara. Ultime inaugurazioni della stagione invernale di alcuni locali, che vanno a unirsi a quelli già a pieno regime da qualche settimana e agenda fitta di appuntamenti speciali. Come di consueto siamo a segnalarvi quelli più interessanti della movida, ricordandovi che nel nostro calendario degli eventi di Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Soular + riapre le porte del Qube Club, presentando il primo guest di questa stagione, il dj Parigino e resident del DC-10 di Ibiza. Inizia la stagione del venerdì anche a El Guiro di Montesilvano, in compagnia di Estefano DJ Resident; ospite speciale sarà Esencia DJ. Dopo l’apertura della scorsa settimana, invece, nuovo appuntamento al Club Zero11 con Back to Basics: questa settimana in consolle ci sarà dj Alex Baciu. Al Medusa nella prima parte della serata si sfideranno cantando la canzoni più belle di Vasco&Liga le voci di Agostino Balice (Kom) e Mirco Salerni. A seguire disco revival 80/90 con dj. Altro Black Friday al Room: dalle ore 22.30 reggaeton, trap e dancehall con musica mixata da dj Trew. Dalle ore 23.30 al Bizarre con le selezioni Anni 80 di Umberto Palazzo dj. A Montesilvano consueto appuntamento per gli amanti della Milonga all’Unicentro, stasera con Luciano Di Blasio “Elsiano”Tj. Balli di gruppo e liscio con Luca Bachetti Group al Mi Vida di Montesilvano.

Il sabato notte

Partiamo subito con un’opening season, quella del Divino: apericena, musica e drink. Al Qube torna l’appuntamento con Blackbox Flow che questo sabato vedrà in consolle Andry The Hitmaker. Al Medusa partire dalle ore 20 si potrà cenare con menu a base di pesce (25 euro) o pizza (20 euro) o arrosticini (20 euro) o pizza e arrosticini (25 euro) ma si potrà anche scegliere il menù alla carta: ospite del dopocena sarà Ciquito y Dominican Power. Serata al Nettuno beach club. Cena con menù pesce o sushi a partire da 25 euro o pizza da 20 euro. Musica e animazione coinvolgente per far cantare e ballare un po tutti: in consolle i Djs Caliente e Damiano Almonti. Burning Room al Room: trap music a partire dalle ore 22.30. Nuova serata per il sabato caraibico al Fico’s di Cepagatti: nel preserata stage con Riccardo Ciminari e Silvia Fontana. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo con Angelo & i Birbanti. Milonga al New Balera Dance di Montesilvano. La selezione musicale sarà affidata al Tj Paolo Gasparrini. Ospiti di eccezione saranno Pablo Nelson Piliu e Giselle Mariel Tacon, Maestri e Ballerini della prestigiosa Accademia “Corazon al Sur” di Salerno.

La domenica

Torna la domenica danzante dell’Unicentro di Montesilvano, stavolta in compagnia della musica di Adamo: dalle ore 16.30 alle ore 20.30 balli di gruppo no-stop; a seguire liscio e balli di gruppo. Per gli amanti della Milonga Gricel si balla al Kidland Viking dalle ore 21.