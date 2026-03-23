Roseto sostiene il nuovo cortometraggio girato in Abruzzo: al via i casting per il giovane protagonista

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi, attraverso l’Assessorato alla Cultura, annuncia il proprio sostegno a un nuovo progetto cinematografico che porterà sul territorio regionale le riprese di un cortometraggio firmato da una giovane regista emergente del panorama italiano. Un’iniziativa che conferma la volontà del Comune di valorizzare l’Abruzzo anche attraverso produzioni audiovisive capaci di raccontarne luoghi, identità e potenzialità creative.

Le prime fasi operative del progetto partiranno proprio da Roseto, scelta come sede principale dei casting dedicati alla selezione del protagonista: un bambino di età compresa tra i 7 e i 9 anni, con età scenica di circa 7 anni. La produzione è alla ricerca di un piccolo attore dalla corporatura magrolina, con capelli castani mossi e occhi marroni, capace di esprimere naturalezza, spontaneità e una lieve vena malinconica nello sguardo. Non è richiesta esperienza pregressa, ma è fondamentale una buona predisposizione alla recitazione. Il ruolo sarà regolarmente retribuito e verrà data preferenza ai candidati residenti in Abruzzo.

Le date dei casting

Sono previste tre giornate di selezione in presenza:

Roseto degli Abruzzi – Coworking, via Silvio Pellico 22 • Sabato 21 marzo, ore 9:00–17:00 • Domenica 22 marzo, ore 9:00–13:00

• Sabato 21 marzo, ore 9:00–17:00 • Domenica 22 marzo, ore 9:00–13:00 Pescara – IFA Scuola di Cinema, via Beato Angelico • Sabato 28 marzo, ore 9:00–17:00

Le famiglie interessate possono inviare la candidatura all’indirizzo daliabookingartists@gmail.com, indicando nome, cognome, età del bambino, città di origine e residenza, allegando 3 o 4 fotografie recenti. Facoltativi, ma graditi, un eventuale curriculum o brevi note su esperienze formative precedenti.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità importante per il territorio, come sottolineato dall’Amministrazione comunale, che vede nel cinema uno strumento di promozione culturale e di valorizzazione delle risorse locali. Un progetto che, oltre a offrire un’occasione ai giovani talenti, contribuisce a rafforzare il legame tra Roseto e il mondo della produzione audiovisiva.