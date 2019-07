Majella EtnoFestival a San Valentino, programma 2019

L’evento musicale dedicato alla musica e alla danza della tradizione popolare italiana si svolgerà i giorni 26 e 27 luglio

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE – Tutto pronto per la 16esima edizione del Majella EtnoFestival. L’evento, organizzato e promosso dalla Pro Loco e dal Comune di San Valentino in A.C., si svolgerà proprio a

San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pe).

Parliamo di iniziative dedicate alla musica e alla danza della tradizione popolare italiana e al movimento di riproposta tra le più radicate in Abruzzo. Ballarelle e Saltarelle abruzzesi e laziali, Saltarelli marchigiani, danze in cerchio e a catena, Pizzica Pizzica della Murgia, Sonu a Ballu della Valle del Sant’Agata e dell’ area Jonica, e poi ancora incontri, riflessioni e condivisione di documenti sulla tradizione orale di canto e cultura popolare appennica. Due giornate di festa in un autentico intreccio sonoro e danzante che prenderà le mosse dalle pendici della Majella.

Come molte altre iniziative simili, tenacemente volute da nuclei di persone appassionate e da piccole comunità delle zone interne di tutto il centro-sud, Majella Etnofestival è un esempio di radicazione nel territorio e resta nel tempo un’iniziativa “povera” di fondi e di “media partner” ma ricca di volontà, di contenuti, di sentimento, che deve la sua sopravvivenza ai generosi gruppi di musica popolare coinvolti, ai moltissimi appassionati partecipanti, che ogni anno decidono insieme di dare vita alle due giornate majellane, condividendo affettività, talento e intenti.

Ognuna e ognuno di noi si insedia nel cuore d’Abruzzo, per trascorrervi momenti intensi di festa e di autenticità, in un’atmosfera familiare, riscoprendo aspetti ed espressioni sincere della cultura popolare abruzzese e delle altre regioni del centro-sud.

Quest’anno Majella Etnofestival si arricchirà di una festa nella festa: il gemellaggio con Civitella Alfedena Folk Festival. Le due iniziative infatti, benchè caratterizzate da approcci diversi, condividono da sempre la comunanza di intenti, la passione e l’attenzione per la musica e la danza della tradizione popolare italiana ed europea, nelle loro moltecipli espressioni, interpretazioni e attualizzazioni.

I Festival sono uniti anche dal “cuore verde” di due territori meravigliosi, il Parco Nazionale della Majella e il Parco Nazionale D’Abruzzo. Ambiente, natura, musica e cultura, insieme si può compiere un importante passo verso la creazione “dal basso” di una rete di musica e cultura popolare regionale, un modello reale di collaborazione e autentica condivisione di risorse immateriali e materiali. Due piccole realtà abruzzesi che combattono ogni anno per la sopravvivenza. Resistono e resisteranno anche grazie alla vostra partecipazione.

PROGRAMMA

a cura di Anna Anconitano e Silvio Pascetta

VENERDI 26 LUGLIO

Progetti e documenti

17:30 Sala Giannino Ammirati

NUOVI CANTI DELLA TERRA D’ABRUZZO

I canti della tradizione popolare abruzzese attraverso nuove elaborazioni. Un progetto di rilettura dei canti della tradizione orale abruzzese con Domenico Di Virgilio e Luigi di Tullio.

Proiezione del documentario:

CIVITELLA ALFEDENA: PICCOLA GRANDE ITALIA.

Musica e Danza

18.30 Piazza Dante

PER AMOR DI BALLARELLA: La danza, il suono, la montagna con Anna Anconitano, Manuel D’Armi, Silvio Pascetta

20:00 ALLEGRA QUADRIGLIA per le vie del Centro storico

20:30 PIAZZA MUNICIPIO – Apertura stand enogastronomici

21:30 APPENNINO in FESTA

Gemellaggio e presentazione dei programmi di MAJELLA ETNOFESTIVAL e CIVITELLA ALFEDENA FOLK FESTIVAL

Radicati nel “cuore verde” di due territori meravigliosi, il Parco Nazionale della Majella e il Parco Nazionale D’Abruzzo, i due Festival uniscono impegno, continuità e attenzione per la musica e la danza della tradizione popolare italiana ed europea, nelle loro moltecipli espressioni, interpretazioni e attualizzazioni.

CONCERTO e BALLO in PIAZZA

ENSEMBLE TERRE SONORE – Abruzzo, Lazio, Marche:

SILVIA SANTOLERI e MANUEL D’ARMI

LUCA ATTURA e MASSIMO PAREGIANI

MARCO MEO e WALTER BIANCHINI

con la partecipazione di ANGELO CIGNALE GIULIANI

Si continua aspettando l’alba tra suoni e canti liberi, danze di gioia con musicisti, ospiti e partecipanti.

SABATO 27 LUGLIO

Esperienze

10:00 Bar Garden

LA SVEGLIA DI ANTONIO

Colazione e suoni dal Pollino con Antonio Arvia – Alessandria del Carretto (CS)

Cultura popolare e arte

11.30 Palazzo Delfina Ovieri – Museo dei Fossili e delle Ambre SIMBOLI, FOSSILI E AMBRE. I gioielli d’Abruzzo tra arte e storia con Giampiero Verna, orafo

Convivialità

13:30 ALL’ORTO SONORO

Pranzo majellano, con suonate all’organetto, danze spontanee e racconti

Esperienze

15:30 AL CENTRO DEL TAMBURO!

I ritmi dell’appennino centrale con Silvio Pascetta, Marco Meo e Angelo Cignale Giuliani

Laboratori di ballo

16.30 Giardino della Premiata Gelateria di San Valentino

PIZZICA PIZZICA all’OSTUNESE con Giovanni Semeraro.

La pizzica pizzica tipica della parte centro meridionale della Puglia, compresa tra le province di Brindisi, Lecce e Taranto oggi conosciuta come “bassa Murgia” o “Murgia dei trulli”. Le varianti e i passi caratteristici del territorio di Ostuni, “porta” del Salento.

SONU a BALLU con Mico Corapi e Vittoria Agliozzo.

Per approfondire parte degli aspetti del tradizionale “Sonu a ballu”, in particolare di due stili: Valle del Sant’Agata e Area Jonica.

20:30 PIAZZA MUNICIPIO

Apertura stand enogastronomici

21:30 CONCERTI e BALLI in PIAZZA

ENSEMBLE TERRE SONORE – Abruzzo, Lazio, Marche:

DOMENICO DI TEODORO e TEODORO PACE

LUCA ATTURA e MASSIMO PAREGIANI

MARCO MEO e WALTER BIANCHINI

con la partecipazione di ANGELO CIGNALE GIULIANI

SUNA! MUSICA DI FESTA DEL SUD ITALIA

GIOVANNI SEMERARO, FRANCESCO SEMERARO e DOMENICO CELIBERTI

Tre suonatori pugliesi che fanno rivivere, attraverso le loro voci ed i loro strumenti, i suoni e le atmosfere tipiche delle feste popolari del sud.

CARISTHO’ – canti e ballate della tradizione calabrese dell’ area jonica, grecanica e tirrenica.

MICO CORAPI, GABRIELE TRIMBOLI e VITTORIA AGLIOZZO con la partecipazione di ANTONIO ARVIA.

“Caristhò” (in lingua grecanica) è l’espressione di ringraziamento che noi rivolgiamo a chi nel corso dei secoli ha mantenuto l’identità di un popolo attraverso la musica, in forma di canti, danze, racconti. Gli strumenti sono quelli caratteristici di questa tradizione: lira, fischiotti (doppio flauto), zumpettana (flauto armonico), chitarra battente, marranzano, zampogna, percussioni, voci.

Ssi continua aspettando l’alba tra suoni e canti liberi, danze di gioia con musicisti e partecipanti.

PREZZI

Laboratorio Ballarella: 10 euro

Laboratorio pizzica pizzica della Murgia: 15 euro

Laboratorio sonu a ballo: 15 euro

Partecipazione ai tre laboratori (venerdì e sabato): 30 euro

Partecipazione ai due laboratori di ballo (venerdì e sabato): 25 euro

Pranzo conviviale di sabato 27 Luglio: 12 euro

COME PARTECIPARE

Iscrizioni entro il 24 luglio 2019: 349/7027350 (Anna Anconitano)

Gli iscritti ai laboratori potranno pernottare gratuitamente a San Valentino in A.C. nei giorni di svolgimento del Festival. Prenotazione gentilmente richiesta 349/7027350.

…e per chi resterà con noi un giorno in più…

DOMENICA 28 LUGLIO

DOPO FESTIVAL nella natura majellana

16:30 – Giardino Botanico “Daniela Brescia di Sant’Eufemia a Majella

DANZAVERDE IN GIARDINO

con Annalisa Cantelmi e Anna Anconitano

Visita in giadino alla scoperta della flora della Majella: usi tradizione legende e miti legati alle piante spontanee.

Atelier di danze popolari abruzzesi “Balliamo intorno alla Majella”. Apertivo naturale a suon di musica

Majambiente – info 085922343 www.majambiente.it

Ingresso e visita guidata al giardino, attività di laboratorio e aperitivo: 15euro/ riduzione partecipanti al Festival 10 euro.