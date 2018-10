Eventi a Pescara: weekend dal 19 al 21 ottobre 2018

Cosa fare a Pescara nel fine settimana? In primo piano il Festival mediterraneo della laicità e il Pescara Wellness & Beauty

PESCARA – Tanti gli appuntamenti Pescara e provincia. A partire dal Festival mediterraneo della laicità, in programma all’Aurum, per arrivare al Pescara Wellness & Beauty al Porto Turistico passando per gli spettacoli a teatro e i numerosi live proposti dai locali. Per le mostre si segnalano “Il mare“, personale di Mario Costantini presso la GalleriaE20, “Arte contemporanea nel Paesaggio d’Abruzzo” allo Spazio Matta, “Storyboard-Il cinema frame by frame” al Mediamuseum, “Andrea Pazienza, trent’anni senza” alla Fondazione Pescarabruzzo, all’Archivio di Stato le mostre dedicate al Centenario del volo su Vienna. Da sabato al Civico 16 mostra personale d’arte contemporanea e performance di Sara Basta dal titolo “Basta Rosa”.

Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi di Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida a Pescara vi ricordiamo che questo fine settimana inaugurano due locali: il Momà e il Nettuno nella serata invernale del venerdì.

Venerdì 19 ottobre 2018

Prima giornata all’Aurum del Festival mediterraneo della laicità mentre al Porto Turistico si svolgerà Pescara Wellness & Beauty, la fiera del Benessere del Biologico e della Bellezza in Abruzzo, con oltre cento espositori. Alle ore 18 presso la Libreria Feltrinelli presentazione del romanzo Le età infelici di Sara Sajeva. Dalle ore 21 al Teatro Circus va in scena il Docu-spettacolo teatrale My Amy che racconta in modo del tutto nuovo la vita e la musica di Amy Winehouse. A partire dalle ore 21.30 al Ristorante Il Casolare di Spoltore tributo ai Nomadi in compagnia dei Dimensione Nomade; dalle ore 22 al Grand Canyon Pub a Sade e allo Jammin Club di Montesilvano ai Led Zeppelin a cura degli Starsheep. Serata Karaoke al Gran Caffè D’Annunzio. Dalle ore 22.30 live dei Clocks al MamiWata mentre al Loft 128 di Spoltore torna l’appuntamento anni 50 che vedrà sul palco i The Fuzzy Dice.

Sabato 20 ottobre 2018

Per le gite all’aperto si andrà a cavallo nella valle dell’Orta sulla Majella, in canoa sul fiume Tirino. Proseguirà all’Aurum del Festival mediterraneo della laicità mentre al Porto Turistico si svolgerà Pescara Wellness & Beauty Dalle ore 9 presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara si terrà il Convegno “Obesità – lo stato dell’arte, verso un approccio alla persona”. A partire dalle ore 18 presso i Luoghi dell’anima presentazione di Interlinee, l’ultimo libro di Lucia Guida. Alle ore 21 al Florian Metateatro andrà in scena Pasquarosa mentre al Bagaria di Montesilvano si giocherà a Il cervellone quiz. Sempre a partire dalle ore 21 a Caramanico Terme live di Gianluca Vox e Manu Limina alla Reserve Terme Salute e Benessere e jam session alla Cantina Majella con i LoRe & Friends. Dalle ore 22.30 allo Jammin Club di Montesilvano tributo ai Negramaro a cura dei Montepulciano e al Loft 128 di Spoltore ai Nirvana a cura dei Bliss mentre dalle ore 23.30 al MamiWata i Malamor renderanno omaggio alla musica di Mannarino e Bandabardò.

Domenica 21 ottobre 2018

Tra le possibilità di fare sport all’aria aperta si segnalano l’escursione a cavallo nella Valle dell’orta sulla Majella, quella in canoa sul fiume Tirino e quella a piedi nella piana del Voltigno: si raccolgono le olive a Pianella. Giornata conclusiva all’Aurum del Festival mediterraneo della laicità e al Porto Turistico del Pescara Wellness & Beauty. Dalle ore 15 in piazza Salotto giornata mondiale dei cani-guida. Alle ore 18 al Museo delle Genti d’Abruzzo andrà in scena Gyneceo di Vincenzo Mambella. A partire dalle ore 21 al Loft 128 di Spoltore serata in compagnia della chitarra e la voce di Davide Orlando in un concerto in acustico dedicato a Eddie Vedder.