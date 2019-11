Borgo Divino Pianella 2019: il programma [MAPPA]

Il 15 e 16 novembre 2019 tra le vie del borgo in provincia di Pescara appuntamento enograstonomico ma anche tradizioni, mostre e musica

PIANELLA – La Pro Loco di Pianella, con il patrocinio del Comune organizza per venerdì 15 novembre e sabato 16 l’edizione 2019 di Borgo Divino. Si tratta di un percorso enogastronomico e sensoriale che si snoderà all’interno del centro storico della città vestina attendono il turista. Andiamo a vedere nel dettaglio il programma con le varie proposte enogastronomiche e culturali che si potranno abbracciare con una mappa dettagliata che vi potrà meglio guidare. Ricordiamo che all’ingresso del centro storico (Porta S.Maria) ci sarà un Info Point a disposizione.

Varcata l’antica porta S. Maria, il visitatore potrà incamminarsi lungo le vie del borgo, guidato da una brochure illustrativa, che lo condurrà alla ricerca dei punti ristoro e dei vini delle aziende del territorio, in una ideale “‘via del vino”.

Si potranno ammirare foto di straordinaria bellezza sul vino, sulla vendemmia e sui paesaggi rurali autunnali preparate per l’occasione dall’associazione Ama Pianella. Per gli amanti degli antichi mestieri ci sarà una intera Piazza che ospiterà gli artigiani, custodi degli antichi mestieri e delle tradizioni.

Nell’antico frantoio d’Annibale si potranno fare delle visite guidate tornando indietro di secoli, potendo ammirare un trappeto rimasto quasi intatto con presse in legno del Settecento ed in ferro del XIX secolo, oltre a tutti gli utensili dall’epoca, insieme a degustazioni di Olio EVO a cura del Consorzio di tutela D.O.P. Aprutino-pescarese.

Il Palazzo della Cultura Mira Cancelli ospiterà al pian terreno una Mostra Documentaria nel MACA (Museo dell’Artigianato Ceramico Abruzzese) dal titolo Vino, Olio e Miele negli antichi manoscritti di Pianella’ a cura di Elso Simone Serpentini e Loris Di Giovanni.

Saranno esposti il manoscritto sui trappeti di Camillo de Felici, un manoscritto sul miele, la lettera al Generale Garibaldi con cui viene annunciato per Natale l’arrivo delle olive nere e verdi di Pianella, una copia settecentesca dell’elenco dei privilegi, tra i quali quelli sull’olio, concesso dal Contestabile Alessandro Sforza nel 1463 all’Università di Pianella, un manoscritto di Enrico Sappia de Simone, ex cospiratore ed agente segreto di Mazzini, ospite dei de Felici a Pianella, sul metodo di vinificazione nel Monferrato del vino fine dolce, e una lettera indirizzata a Camillo de Felici sulla qualità dell’olio di Pianella e da ultimo una rarissima edizione su Luigi de Felici, fratello del Barone Camillo.

Sempre nello stesso museo a cura del direttore il ceramologo Diego Troiano saranno visitabili ben due mostre.

La prima dal titolo Dalla bottega all’industria incentrata sulla produzione della S.I.M.A.C. di Castelli, la seconda su I fischietti della fornace di Vico San Rocco a Torre de’ Passeri.

La Biblioteca Comunale al primo piano del Palazzo ospiterà due eventi e due mostre, tutte per i più piccoli, racchiuse per l’occasione in uno speciale cartellone denominato ‘BorgoDiVino Kids’.

Due le letture animate, la prima, venerdì 15 alle ore 21, dal titolo Pappe da favola – ricette e filastrocche a cura di Rossella Secone ed Alessandra Puca; la seconda, sabato 16 allo stesso orario, dal titolo FiabOlio – letture animate sull’Olio.

Nel secondo e ultimo piano il visitatore potrà visitare la raccolta Pagine di Storia Pianellese ed assistere, sabato 16 alle 18, alla presentazione del libro Intorno ai Trappeti di Loris Di Giovanni ed Elso Simone Serpentini, per i tipi di Artemia Nova Editrice, con gli interventi, oltre degli autori, del presidente della Pro Loco Edoardo Faieta e del past presidente Roberto Sergiacomo.

Libro nato da trascrizione di un antico manoscritto del barone Camillo de Felici di Pianella proveniente, come i documenti esposti in mostra, dalla collezione privata del teramano Corrado Anelli. Ci sarà, inoltre, un incontro con l’artista Nikolla Rama, a cura del Polo Artistico ‘G. Puccini’ , con esposizione e realizzazione estemporanea di opere. Non mancheranno, ad allietare i visitatori del Borgo, musica e intrattenimento. Una due giorni di Wine, food e tanto altro, dove Turismo e Cultura diventano il volano del territorio vestino, per farlo conoscere in uno straordinario percorso emotivo e sensoriale.

LA SELEZIONE DI VINI

Ampia selezione di vini provenienti da aziende vinicole locali sarà presente. Eccole nel dettaglio:

Azienda Agricola Marina Palusci

Società Agricola Chiarieri

Azienda Vinicola Orsogna Winery

Casa Vinicola Roxan

Società Agricola Rabasco

Azienda Agricola Marchesi de’ Cordano

Azienda Agricola Ciavolich

Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini

Cantina Pasetti

Azienda Agricola Chiusa Grande

Azienda Vinicola Storiche Cantine Bosco

Azienda Vitivinicola Polidori

Cantine Lampato

STAND GASTRONOMICI A CURA DI:

Caffè Roma – La Porchetta e Cotiche e Fagioli

Da Seba – La Pizza Farcita

Le castagne di Donnas (AO)

Dolcemente Bakery – Sagne e Ceci e Panino con Salsiccia

Officina del Talento – Spaghetto al Montepulciano

King’s Pub

Bar S.O.I.M.S.

MUSICA

Venerdì 15 – Canti e balli della tradizione con “lì Straccapiazz”

Sabato 16 – “Patanello Street Band”