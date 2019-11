Fiera degli Hobbisti a Porto Allegro il 16 e 17 novembre

MONTESILVANO – Nuovo appuntamento nel weekend con la Fiera degli Hobbisti presso il centro commerciale Porto Allegro di Montesilvano. Sabato 16 e domenica 17 novembre con orario di apertura 9 – 21 si potranno visitare tante bancarelle allestite all’interno del centro con oggetti artigianali e curiosi per bambini ma anche per adulti. L’ingresso è gratuito.

Inoltre sono previsti laboratori artigianali aperti a tutti e animazione per i bambini. All’interno della struttura presenti anche negozi, bar e ristoranti / tavola calda per pranzo e cena. Inoltre fino all’1 disponibile anche il multicinema del The Space Cinema Montesilvano presente nel piano superiore con 10 sale dove poter seguire le ultime novità uscite nella giornata di ieri. Tra i titoli “Ailo – Un’avventura tra i ghiacci” e ancora “Le Mans ’66 – La grande sfida”, “Pupazzi alla riscossa – Ugly Dolls” e tanti altri.