La pianista Claire Huangci oggi a Pescara

La talentuosa musicista, vincitrice del Premio “Geza Anda” 2018″, il 15 novembre 2019 sarà al Teatro Massimo per la cinquantaquattresima stagione di concerti della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”

PESCARA – Venerdì 15 novembre 2019, alle 21, la giovane e talentuosa pianista statunitense Claire Huangci, vincitrice del prestigioso Premio “Geza Anda” di Zurigo nel 2018, si esibirà al Teatro Massimo di Pescara nell’ambito della cinquantaquattresima stagione di concerti della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara. Il recital proposto dalla pianista prevede musiche di Scarlatti, Schubert, Rachmaninov e Brahms.

Nel corso degli anni la giovane pianista americana di origine cinese Claire Huangci si è pienamente affermata, lasciandosi alle spalle il ruolo di bambina prodigio. Claire affascina il pubblico con il “radioso virtuosismo, la sensibilità artistica, l’empatia e la drammaturgia sonora” (Salzburger Nachrichten). La sua carriera è iniziata all’età di nove anni ed è stata la più giovane ad ottenere il Secondo Premio al Concorso ARS di Monaco di Baviera (2011).

Claire Huangci ha studiato al Curtis Institute di Philadelphia, si è successivamente perfezionata con Arie Vardi all’Università di Hannover, dove dal 2016 lavora come sua assistente. La musica di Chopin ha dato una svolta alla sua carriera nel 2009, quando vinse il Primo Premio al Concorso Pianistico Internazionale Chopin di Darmstadt, seguito nel 2010 dal Concorso Chopin di Miami. Da allora ha dato prova di una inusuale versatilità affrontando un vasto repertorio che comprende anche molta musica contemporanea.

Si è esibita con importanti orchestre in tutto il mondo. Il suo debutto discografico del 2013, con musiche di Ciaikowskij e Prokofiev, pubblicato per Berlin Classics, ha ottenuto importanti riconoscimenti dalla stampa specializzata mondiale. Il secondo album è dedicato ad alcune delle Sonate di Domenico Scarlatti. Il disco ha ottenuto il German Record Critics’ Award and “Editor’s Choice” da Grammophone Magazine. Nel 2018 vince il Primo Premio al prestigioso Concorso Internazionale “Geza Anda” di Zurigo…

PROSSIMO APPPUNTAMENTO

La Stagione Musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue, venerdì 22 novembre, con il recital pianistico di Michele Campanella: un concerto fuori abbonamento, organizzato in favore di Ada Manes Foundation for Children Onlus. La stagione artistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” è accompagnata dal supporto del Main Partner Fondazione PescarAbruzzo e dell’Istituto Acustico Maico.

BIGLIETTI

Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara con inizio alle 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.