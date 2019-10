Cioccolandia, magie di cioccolato a Pescara: il programma 2019

Al via dal 30 ottobre e fino al 3 novembre lungo Corso Umberto I a Pescara, l’evento dedicato agli amanti del cioccolato

PESCARA – Al via da oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, Ciccolandia, magie di cioccolato. La manifestazione enogastronomica torna in Corso Umberto I° a Pescara con la sua XIV edizione. Stand già distribuiti lungo la strada del centro cittadino fino a piazza Sacro Cuore con orari di apertura tutti i giorni dalle 10 alle 22. Presenti operatori del settore provenienti da tutta Italia. Nella giornata di domani, giovedì 31 ottobre, saranno svelati tutti i dettagli legati a questo evento culinario nella conferenza di presentazione che si terrà sala “San Cetteo” (sala Giunta) alla presenza del direttore di Confesercenti Pescara, Gianni Taucci, e dagli organizzatori dell’evento. Intanto vi diamo alcune informazioni circa il programma previsto per queste giornate.

PROGRAMMA

30 ottobre

ore 16 – Il cioccolato sposa i distillati Abruzzesi

a cura del Maestro pasticcere campione del mondo Federico Anzellotti

31 ottobre

ore 16 Il mondo del cioccolato come creare cioccolatini

a cura del Maestro pasticcere campione del mondo Federico Anzellotti

1 novembre

ore 16 – Il gelato al cioccolato con o senza latte?

a cura del Maestro Gelatiere Francesco Dioletta Gelateria Duomo L’Aquila

ore 17 – La massa di cacao dal produttore al consumatore

a cura del Maestro pasticcere campione del mondo Federico Anzellotti

2 novembre

ore 16 – Il gelato al cioccolato con o senza latte?

a cura del Maestro Gelatiere Ida Di Biaggio “Gelateria Novecento” presso Emozioni Italiane